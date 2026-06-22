2 Thủ khoa thi vào lớp 10 ở Hà Nội và Huế: Từng bị "đứt chuỗi" để rồi bứt phá

HHTO - Hai thủ khoa thi vào lớp 10 của Hà Nội và Huế là Trần Minh Hà và Lê Văn Bảo Duy có một điểm chung nhỏ, đó là đều từng "đứt chuỗi" khi không đạt được thành tích như mong đợi, sau đó nỗ lực hết mình để "phá đỉnh".

Trần Minh Hà - cựu học sinh trường THCS - THPT Newton (Hà Nội) là tân thủ khoa kỳ thi xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội với điểm thi: Ngữ văn 9,25 điểm; Toán 9,5 điểm; tiếng Anh 10 điểm và 1 điểm cộng ưu tiên, tổng 29,75 điểm.

Không chỉ vậy, Minh Hà còn nắm trong tay tấm vé vào lớp chuyên Văn tại 2 trường top gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Đại học Sư phạm với tổng điểm xét tuyển hệ chuyên là 43,25 điểm.

Ảnh: Page trường THCS - THPT Newton

Để đạt thành tích “khủng”, nàng tân thủ khoa đã trui rèn từ thất bại trong năm lớp 8 khi tham gia cuộc thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố. Dù buồn rất lâu nhưng thay vì bỏ cuộc, Minh Hà dành thời gian nhìn lại những hạn chế của mình, nhờ thầy cô chỉ rõ lỗi sai để hiểu bản chất vấn đề và dần dần khắc phục.

Ngoài ra, khi học ở nhà, cô bạn còn lập thời gian biểu, lên “chiến thuật càn quét đề” kỹ lưỡng và duy trì nếp sinh hoạt điều độ. Bên cạnh việc bầu bạn với văn học, Minh Hà còn thích chơi piano cùng hội “cốt iu”, năng động, nhiệt huyết, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa của trường.

Ảnh: Page Trường THCS - THPT Newton

Tương tự Minh Hà, chàng thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Huế - Lê Văn Bảo Duy (cựu học sinh trường THCS Nguyễn Hoàng) cũng từng “đứt chuỗi” để rồi vỡ òa với kết quả 8,5 điểm môn Ngữ Văn, 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn tiếng Anh. Cậu bạn đạt tổng 39,5 điểm (theo cách tính điểm xét tuyển tại Huế gồm tổng 3 môn cộng điểm quy đổi 4 năm học, điểm ưu tiên).

Lê Văn Bảo Duy còn trúng tuyển lớp chuyên Tin học của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế với 39,9 điểm. (Ảnh: THCS Nguyễn Hoàng)

Lý do khiến Bảo Duy “cạn pin” trước kỳ thi quan trọng là sau Tết, cậu bạn ham vui, thường thức khuya. Duy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy, thiếu ngủ, không duy trì được thói quen học như trước và điểm số bắt đầu đi xuống.

Nhận thức được điều đó, thay vì cố ép bản thân học nhiều hơn trong trạng thái căng thẳng, Duy sắp xếp nhịp sinh hoạt và lấy lại phong độ khi tâm lý đã ổn định. Cậu bạn cố gắng nắm chắc kiến thức rồi làm nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao, áp dụng nhiều phương pháp giải và nhờ thầy cô hỗ trợ khi "bí quá".

Dù mất nhiều thời gian nhưng đó là cách giúp Bảo Duy hiểu sâu vấn đề và ghi nhớ lâu hơn. Trong giai đoạn "nước rút", cậu bạn thường tranh thủ thời gian trống trong ngày để hệ thống kiến thức.

Ảnh: THCS Nguyễn Hoàng

Ngoài việc học, cậu bạn có nhiều sở thích thú vị để giải tỏa căng thẳng như đam mê bóng đá hay khám phá về linh kiện máy tính. Bảo Duy đặc biệt say mê với các ván cờ "siêu chớp" (thể thức cờ vua có thời gian suy nghĩ cực ngắn đòi hỏi khả năng phản xạ nhanh).