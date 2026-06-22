Gặp gỡ Đại biểu học sinh duy nhất của TP.HCM tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII

HHTO - Là đại biểu học sinh duy nhất của TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đặng Trần Huyền Thư (Lớp 11CA2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) khiến nhiều người trầm trồ bởi tư duy hành động thực tế cùng nhiều ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng. Hành trình dấn thân đầy năng lượng của Huyền Thư đại diện cho thế hệ Đoàn viên Gen Z thắp sáng sắc đỏ lý tưởng, mài sắc tri thức và lan tỏa tinh thần bứt phá trong kỷ nguyên số.

Đỏ lý tưởng - Hồng tri thức - Xanh tinh thần

Đến với kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đặng Trần Huyền Thư (Lớp 11CA2) - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gây ấn tượng mạnh mẽ khi là đại biểu học sinh duy nhất của đoàn đại biểu TP.HCM.

Bạn Đặng Trần Huyền Thư.

Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội, Huyền Thư đã tham dự các buổi gặp gỡ với Ban Thường trực Thành ủy TP.HCM và nhiều đoàn đại biểu của thành phố: “Là một thành viên trong Đoàn đại biểu TP.HCM, mình phải mang theo nét nghĩa tình, văn minh, tự hào truyền thống 50 năm vẻ vang thành phố mang tên Bác, luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học kỹ thuật, để đóng góp những tham luận có trọng tâm, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các cấp cơ sở, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học".

Huyền Thư (hàng đầu, thứ ba bên phải) tham dự buổi gặp gỡ với Ban Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội, Huyền Thư đã tìm hiểu về trách nhiệm thanh niên để đại diện tiếng nói của các bạn Đoàn viên để tạo điều kiện cho học sinh trường phát triển để năng lực của bản thân, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Huyền Thư luôn sát sao với các bạn, các em cùng tổ chức các hoạt động bổ ích cho teen Trần Chuyên trong các chiến dịch tình nguyện.

Bạn Đặng Trần Huyền Thư.﻿

Mình đã dành thời gian nghiên cứu các bản dự thảo báo cáo chính trị, những quyết sách, định hướng trọng tâm của đại hội. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII là kỳ đại hội đầu tiên sau khi cả nước sáp nhập hành chính. Thay đổi lớn ấy là động lực cho thanh niên lấy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm mục tiêu, mở ra nhiều cơ hội, hoạt động cho sự vươn mình của đất nước. ​Đặng Trần Huyền Thư (Đại biểu học sinh duy nhất của đoàn đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII)

Bí mật từ "thủ lĩnh học sinh"

Đằng sau tấm thẻ đại biểu là cả một hành trình nỗ lực bền bỉ. Huyền Thư từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, đạt Quán quân Hội thi "Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT" năm học 2024 - 2025 cùng nhiều thành tích trong công tác Đoàn, Đội. “Danh hiệu "Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là một sự thúc đẩy lớn đối với bản thân mình để sẵn sàng thể hiện sự năng động, sáng tạo của thanh niên thành phố Bác tại Đại hội.” - Huyền Thư bật mí.

Huyền Thư chinh phục danh hiệu Quán quân Hội thi "Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT" năm học 2024-2025.

Thế nhưng, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những danh hiệu mà ở cách cô bạn từng bước tích lũy trải nghiệm từ những hoạt động nhỏ nhất của trường lớp và cộng đồng. Là Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Huyền Thư cùng Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện truyền thông cho hoạt động với các hình thức mới khi "hô biến" Công trình thanh niên của Đoàn trường trở thành chuỗi workshop hưởng ứng Tuần lễ hướng nghiệp - Hội nhập quốc tế với chủ đề “Vươn tầm bản sắc Trần Chuyên”, mang đến các hoạt động khám phá về nhiếp ảnh, tâm lý học.

Cư dân trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa triển khai đội hình Bình dân học vụ số trong chiến dịch tình nguyện hè Hoa Phượng Đỏ để hỗ trợ, hướng dẫn các cô chú Đảng viên lớn tuổi trên địa bàn phường An Khánh tiếp cận và sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Chiếc vé đặc biệt của tuổi 17

Điều mà Huyền Thư ấn tượng nhất là lời chia sẻ từ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc. Từ đó, cô bạn Bí thư sinh năm 2K9 hiểu rằng Đại hội không chỉ là một diễn đàn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc mà còn là dịp để các đại biểu thay mặt cho công dân để nói lên tâm tư, tình cảm hướng đến sự phát triển chung của thành phố.

Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn Trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026.

Những “quả ngọt” thường không đến từ một thành tích đột phá mà bắt đầu từ việc nhận một nhiệm vụ nhỏ, tham gia một câu lạc bộ, đứng ra tổ chức một hoạt động hay đơn giản là chủ động đóng góp ý kiến cho tập thể. Hành trình từ măng non tuổi Đội tiếp bước lên Đoàn, từ sân trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của cô bạn 17 tuổi đã truyền cảm hứng để cư dân trường tự tin tham gia những diễn đàn lớn, chỉ cần bạn sẵn sàng dấn thân.