Tháng Thanh niên 2026: Tuổi trẻ TP.HCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

HHTO - Mới đây, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM vừa thông báo khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề "Tuổi trẻ TP.HCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", thời gian từ ngày 28/2 đến 31/3/2026.

Chương trình năm nay được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào 15/3 tới; đồng thời kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM. Chương trình cũng tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, vận dụng và phát huy các cơ chế, chính sách; giúp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp Thành phố diễn ra vào sáng 28/2 tại khu chung cư PiCity High Park, Rạch Tám Cao và các địa điểm trên địa bàn phường Thới An (TP.HCM). Tại đây, chương trình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như:

- Tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan đô thị, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao gắn với công trình "Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi".

- Tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020, Luật Bầu cử Quốc hội, tuyên truyền an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.

- Trao tặng 30 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 200 cờ Tổ quốc cho người dân trên địa bàn phường Thới An.

- Trao quyết định thành lập và ra mắt một Chi đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, làm Lễ kết nạp Đoàn ấn tượng và trao thẻ đoàn, sổ đoàn điện tử.

- Tập huấn sơ cứu cho học sinh cấp THCS, trao tặng tủ thuốc, thực hiện công trình sơn, vẽ mảng tường chủ đề Sống Xanh - Bảo vệ môi trường, ra quân Đội hình Tiếp sức người lao động trên địa bàn thành phố...

Trong một tháng diễn ra, chương trình triển khai sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa, theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 28/2 đến ngày 15/3 gắn liền với các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp Thành phố và tuyên truyền về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giai đoạn 2 từ ngày 16/3 đến ngày 31/3 diễn ra các hoạt động xung kích tình nguyện của thanh niên thành phố, các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó, từ ngày 20 đến 22/3 sẽ diễn ra Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest).

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, Tháng Thanh niên năm 2026 còn có lần đầu tiên triển khai hệ thống bảng điều hành báo cáo các hoạt động của hệ thống nền tảng số hóa quản trị và điều hành hoạt động Đoàn từ cấp Thành phố đến các Đoàn cơ sở (gọi tắt là Dashboard). Từ đó, thuận tiện trong việc phân tích tiến độ, tỷ lệ đóng góp của từng đơn vị.

Chương trình năm nay cũng đặt ra những chỉ tiêu quan trọng. Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức ít nhất 1 hành trình về nguồn, đăng ký thực hiện 1 công trình thanh niên ứng dụng khoa học - công nghệ, tham gia phong trào "Bình dân học vụ số", 1 công trình cải tạo, làm sạch sân chơi thiếu nhi, không gian văn hóa.

Đặt mục tiêu có 30.000 thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; hỗ trợ, tiếp sức 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; bồi dưỡng mới 30.000 đoàn viên.

Hướng đến 10.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện; tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho 50.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên.

Dùng 30 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp của thanh niên; trồng mới 50.000 cây xanh.

Về công trình thanh niên, chương trình đề ra mục tiêu cải tạo 1 tuyến kênh, rạch điểm đen ô nhiễm; thực hiện 2 công trình sân chơi cho thiếu nhi; thực hiện công trình bảng thông tin số hóa, bản đồ số tại địa chỉ đỏ; khởi động công trình "Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và Liệt sĩ tại TP.HCM; khởi động công trình "Bản đồ số cộng đồng phục vụ cảnh báo và ứng phó triều cường"; khởi động công trình "Tuổi trẻ TP.HCM chung tay phòng chống ma túy" bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

