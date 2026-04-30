Lỡ hẹn đám cưới hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên, khách được xem voi "nhún nhảy"

HHTO - Nghỉ lễ 30/4, nhiều du khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM) không chỉ để vui chơi mà còn để tham dự "lễ cưới" của hai chú hươu cao cổ Phi Phi - Thảo Em. Bên cạnh sự kiện chính, màn "nhún nhảy" của một chú voi cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Sáng 30/4, khu vực xung quanh Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM) ghi nhận lượng khách tăng cao. Các tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn rơi vào tình trạng đông đúc, phương tiện di chuyển chậm. Khu vực mua vé tại cổng vào cũng quá tải, nhiều người lựa chọn đặt vé online nhưng vẫn gặp khó khăn do tốc độ truy cập chậm.

Du khách phải gửi xe ở các khu vực lân cận.

Một số gia đình cho biết đã chủ động đến sớm để kịp tham dự "lễ thành hôn" của cặp hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em, dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 10:00. Tuy nhiên, việc di chuyển khó khăn khiến không ít người lỡ thời điểm chính của sự kiện.

Khu vực mua vé tại Thảo Cầm Viên sáng 30/4.

Dù vậy, không khí tại khuôn viên vẫn duy trì nhịp độ sôi động. Khu vực cổng "Vu Quy" được bố trí riêng cho sự kiện nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ. Các nhóm khách xếp hàng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc tại không gian trang trí theo chủ đề "đám cưới" của cặp đôi hươu cao cổ.

Hình ảnh gia đình hươu cao cổ sau khi làm lễ thành hôn.

Cổng Vu Quy là địa điểm check-in thu hút các bạn trẻ sáng 30/4.

Tại khu vực gần chuồng voi - "hàng xóm" của gia đình hươu cao cổ, một chú voi có những chuyển động nhịp nhàng, lặp lại theo chu kỳ, tạo cảm giác như đang "khiêu vũ". Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người dừng lại quan sát.

Chú voi năng suất, phục vụ hết mình khiến nhiều người thích thú.

Theo ghi nhận, chú voi liên tục nhún chân, lắc nhẹ cơ thể theo nhịp, tạo nên một khung cảnh khác biệt so với thường ngày. Không ít du khách tập trung quanh khu vực này, biến nơi đây thành một "điểm xem" tự phát.

Chú voi với 90% cơ thể là nhạc thu hút du khách.

Chị Lê Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Lễ nên gia đình đưa các bé đi chơi, hôm nay đông hơn bình thường. Nhà chị cũng chuẩn bị tấm bạt để ngồi lại nghỉ trưa vì xác định sẽ ở lại lâu".

Nhiều nhóm bạn, gia đình chọn trải tấm lót trong khuôn viên để nghỉ trưa và dùng bữa.

Ngoài khu vực diễn ra sự kiện, một số điểm tham quan quen thuộc trong khuôn viên cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Đặc biệt, tượng chú ếch ngồi thiền thu hút hàng dài người xếp hàng check-in.

"Idol giới trẻ" được mọi người xếp hàng chờ tới lượt check-in.