"The Last of Us" mùa 2 chốt dàn diễn viên, nhiều thay đổi có thể khiến khán giả bị sốc

HHT - Mùa 2 của bom tấn truyền hình zombie “The Last of Us” sẽ bổ sung thêm những nhân vật mới cho cốt truyện mở rộng và phát triển hơn. Dàn nhân vật cũ của phim cũng sẽ có nhiều thay đổi, có thể khiến khán giả bị sốc.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Năm 2023, bộ phim The Last of Us (Những Người Còn Sót Lại) được xây dựng dựa theo trò chơi điện tử cùng tên đã trở thành một trong những phim truyền hình ăn khách nhất năm. Phim được đánh giá cao về nội dung lẫn diễn xuất, được lòng giới phê bình và đông đảo khán giả, được đề cử và thắng nhiều giải thưởng quan trọng.

Nội dung The Last of Us kể về một thế giới hoang tàn, khắc nghiệt. 20 năm trước, một loại nấm ký sinh tiến hóa đã lây nhiễm sang người, gây ra một đại dịch khiến người bị nhiễm hóa thành zombie hung hãn. Nhân vật chính của câu chuyện là Joel (Pedro Pascal), anh đã mất con gái trong đợt bùng phát đầu tiên của dịch bệnh. 20 năm sau, anh đồng ý hộ tống cô bé mồ côi Ellie (Bella Ramsey) đi khắp đất nước để đến nơi đóng quân của tổ chức Đom Đóm. Cô bé là hy vọng để có thể điều chế phương pháp trị bệnh.

Mùa 1 The Last of Us đã kết thúc với việc Joel và Ellie, sau khi đi khắp chiều dài đất nước, đã đến được nơi cần đến. Nhưng khi phát hiện ra điều tổ chức Đom Đóm định làm với Ellie và biết cô bé chắc chắn sẽ mất mạng, Joel đã quyết định cứu cô bé. Để làm được điều đó, anh đã ra tay giết chết các bác sĩ định phẫu thuật Ellie và Marlene - thủ lĩnh Đom Đóm.

Mùa 2 của The Last of Us đang trong quá trình chuẩn bị và có một số điểm đáng chú ý về nội dung. Nhiều khả năng giữa mùa 1 và mùa 2 sẽ có bước nhảy vọt về thời gian. Theo như trò chơi điện tử, nội dung của phần 2 bắt đầu sau 5 năm kể từ các sự kiện của phần 1, và có lẽ là trên phim cũng thế.

Nữ diễn viên Bella Ramsey - thủ vai Ellie - đã nói rằng trong mùa 2 nhân vật Ellie sẽ gần với tuổi thật của cô hơn. Khi đóng mùa 1, Bella thủ vai một cô bé 14 tuổi trong khi tuổi thật của cô là 19 tuổi. Nhà sản xuất The Last of Us cho biết bước nhảy thời gian rất quan trọng: “Nó phản ánh bản chất thay đổi trong mối quan hệ của Ellie với Joel khi cô ấy lớn hơn.”

Có thể thấy, nội dung của mùa 1 bám khá sát cốt truyện của trò chơi điện tử gốc, nhưng nội dung của mùa 2 thì chưa chắc. Một số thông tin cho biết nội dung của mùa 2 sẽ không bao gồm toàn bộ phần tiếp theo của trò chơi điện tử. Điều này đặt ra giả thuyết về tương lai số phận của nhân vật nam chính Joel. Những người chơi trò chơi điện tử đều biết trong phần 2 của trò chơi, Joel đã bị sát hại và sự kiện đó đã thúc đẩy Ellie đến khát khao báo thù.

Nhiều khán giả thắc mắc không biết phim sẽ bám sát trò chơi điện tử đến đâu, liệu Joel có chết như trong trò chơi không? Vào thời điểm phần 2 của trò chơi ra mắt, tình tiết này cũng đã khiến nhiều người chơi bị sốc và gây ra những phản ứng phân cực - nhưng không thể phủ nhận nó là tình tiết khiến The Last of Us phát triển cốt truyện và là nút thắt quan trọng dẫn đến những sự kiện tiếp theo.

Ngay cả nam diễn viên chính Pedro Pascal cũng thừa nhận cái chết của nhân vật mà anh đảm nhận có thể xảy ra trong mùa 2 của loạt phim. Anh nói sẽ không có ý nghĩa gì khi mùa 1 trung thành với bản gốc trò chơi điện tử, nhưng sau đó cốt truyện lại đi lạc khỏi trọng tâm của nó.

Đầu tháng 1, HBO đã công bố những diễn viên mới cho những nhân vật mới sẽ được bổ sung vào mùa 2 của The Last of Us. Theo đó, các nhân vật nổi bật nhất trong cốt truyện của mùa 2 cũng đã lộ diện.

Kaitlyn Dever sẽ vào vai Abby - nhân vật chính thứ hai trong cốt truyện của trò chơi điện tử phần 2. Abby chính là người cầm đầu một băng nhóm báo thù và sát hại Joel. Cha của cô là một trong các bác sĩ phẫu thuật cho Ellie ở cuối mùa 1, một trong những người bị Joel giết chết.

Isabela Merced đã được chọn vào vai Dina, người yêu của Ellie. Mối quan hệ giữa Ellie và Dina trở nên phức tạp khi Dina phát hiện mình đã có con với người yêu cũ, còn Ellie vẫn quyết đi trả thù mặc do Dina ngăn cản.

Young Mazino sẽ vào vai Jesse - người yêu cũ của Dina, và cũng là bạn của Ellie. Khi Ellie quyết tâm đi trả thù cho chú Joel, Jesse cũng tham gia.

Ngoài ra, các diễn viên mới còn có Danny Ramirez - vai Manny, Ariela Berer - vai Mel, Tati Gabriella - vai Mona, Spencer Lord - vai Owen. Đây là những người bạn của Abby và đi theo cô trong công cuộc báo thù.

Ngày phát hành của mùa 2 The Last of Us có thể sẽ là vào năm 2025.