Queen of Tears: Tranh cãi cảnh Kim Soo Hyun hớn hở khi Ji Won chỉ còn sống 3 tháng

HHT - Tình tiết Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vui ra mặt sau khi biết tin vợ mình - Hong Hae In (Kim Ji Won) mắc bệnh và chỉ còn sống được 3 tháng trở thành chủ đề tranh cãi sau khi tập 2 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) lên sóng.

Cụ thể, Baek Hyun Woo có ý định ly hôn với Hong Hae In về áp lực hôn nhân. Nhưng khi anh mang đơn tới thì Hae In lại nói với anh rằng cô chỉ còn sống được 3 tháng vì mắc bệnh u bào đám mây. Hyun Woo vội giấu lá đơn, an ủi vợ. Nhưng thực chất, trong lòng anh vỡ òa hạnh phúc vì chỉ cần chờ 3 tháng nữa là sẽ được giải thoát trong êm đẹp.

Hyun Woo thậm chí còn tìm kiếm thông tin trên mạng để chắc chắn không có ngoại lệ nào về việc Hae In có thể sống quá thời gian bác sĩ ước lượng. Nhưng kết quả trả về là vô vàn những thông tin bệnh nhân bình phục bất ngờ như phép màu, khiến Hyun Woo có phần nào thất vọng.

Tình tiết này tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Một bên cho rằng xây dựng tính cách nhân vật Baek Hyun Woo quá lạnh lùng, vô cảm. Dẫu sao Hae In cũng là vợ anh, người mà anh từng yêu hết lòng, lại đột ngột bị bệnh hiểm nghèo, sắp qua đời, trong khi anh lại hớn hở. Những cư dân mạng này cho rằng biên kịch đang cố hài kịch hóa bi kịch một cách vô duyên.

Ở phía đối lập, nhiều khán giả xem phim cho rằng chỉ trích nhân vật như vậy là không hợp lý. Bởi nếu đứng ở góc độ của Hyun Woo thì sẽ thấy phản ứng của anh như vậy cũng là hợp lý:

"Mấy người xem phim mà đứng ở góc nhìn của mình để phán thì nó cấn là đúng rồi. Ở vị trí của nam chính như vậy là đúng rồi còn gì, huống hồ trong phim nó còn chi tiết chứ không có mơ hồ gì. Muốn ly dị vì áp lực bên nhà vợ và không có thời gian cá nhân, nhưng nghe câu chuyện của ông với chuyện vợ để di chúc tiền hôn nhân thì có cái gì để cấn ta?"

"Mình thấy dưới góc nhìn của anh ấy thì anh ấy cảm thấy mọi thứ đang ngày càng tệ đi nếu sống cùng nhau, anh ta còn không biết mình còn yêu không hay không thể cảm nhận được tình cảm của đối phương nên với một người suy nghĩ đơn giản như anh ấy thì anh ấy nghĩ như thế là dễ thấy thôi. Mình nghĩ xem phim nên đi sâu vào quá trình và hiểu hơn về nhân vật."

Baek Hyun Woo chọn kết hôn với Hong Hae In vì tin tưởng cô, vì yêu cô. Nhưng chênh lệch gia thế, sự độc đoán và quyền lực của gia tộc Hong khiến anh dần mất đi tiếng nói riêng và trở thành quản gia chỉ biết vâng lời họ. Khi bố chồng nhắc tới chuyện sinh con và đẩy anh đi du học khi em bé ra đời, Baek Hyun Woo muốn phản đối nhưng Hae In lại tỏ ra thờ ơ và cho đó là đúng.

Anh lại biết thêm giới tài phiệt thường ký di chúc trước khi kết hôn, không để lại bất kỳ tài sản nào cho đối phương và Hae In cũng không ngoại lệ. Điều này càng làm anh suy sụp, tưởng rằng cô không còn yêu mình, coi anh là công cụ sai việc như bao người.

Baek Hyun Woo muốn ly hôn nhưng sợ thế lực của nhà họ Hong sẽ khiến sự nghiệp anh tan vỡ và gia đình, bạn bè giúp đỡ anh bị ảnh hưởng. Chuyện Hae In bị bệnh chợt đến giống phao cứu sinh, gỡ đi mọi phiền muộn mà không có bất kỳ rủi ro nào.

Nhưng cảm xúc vui mừng đó chỉ là chớp nhoáng, những tình tiết phía sau có thể chứng minh Hyun Woo vẫn còn yêu chứ không hề chán ghét Hae In. Đó là lý do mà nhiều người cho rằng chi tiết anh hớn hở vì vợ sắp chết có thể nhẹ nhàng lướt qua như một tình tiết hài hước và không ảnh hưởng nhiều tới hình tượng nhân vật.

Nếu thực sự mong Hae In qua đời sớm để được giải thoát, tại sao Hyun Woo lại cứu cô khi cô bị lợn rừng tấn công? Nếu thực sự lạnh lùng, vô cảm, tại sao Hyun Woo vẫn ghen tuông và buồn bã khi Hae In thân thiết với bạn trai cũ - Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon).

Queen of Tears mới chỉ lên sóng 2 tập, để đánh giá một nhân vật được xây dựng tốt hay dở vẫn còn quá sớm. Tranh cãi trên cũng không phải vấn đề quá lớn, nhìn chung, phản ứng của công chúng dành cho Queen of Tears vẫn rất tốt. Diễn xuất tới chemistry của Kim Ji Won và Kim Soo Hyun nhận về cơn mưa lời khen.