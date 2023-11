Thời tiết bất thường cuối năm: Châu Á mùa Thu nóng như mùa Hè, Bắc Kinh giảm sốc 20 độ

HHT - Không chỉ có những cơn bão lớn phá kỷ lục, bão trái mùa…, năm nay còn có những kiểu thời tiết và những mức nhiệt độ rất khác thường. Ở nhiều nơi, bao gồm cả ở nước ta, mùa Thu đang nắng nóng như mùa Hè. Lý do là vì đâu và dự báo sắp tới thế nào?

Toàn thế giới đã và đang chịu những điều rất khác lạ của thời tiết trong năm nay, chẳng hạn, chúng ta đã có một mùa Hè nóng phá kỷ lục và sẽ có mùa Đông ấm khác thường, theo The New York Times (Thời báo New York).

Cụ thể, với tháng 6, 7, 8, 9, từng tháng đều là tháng nóng nhất trong lịch sử, thậm chí vượt xa những kỷ lục cũ. Năm 2023 đến bây giờ cũng gần như chắc chắn là năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu. Chúng ta cũng đã có tháng 10 cực kỳ nóng dựa trên những dữ liệu hiện có và những ngày đầu tháng 11 cũng không khác gì, theo trang Carbon Brief.

Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vừa xác nhận, tháng 10 vừa rồi là tháng 10 nóng xếp thứ hai trong vòng 60 năm, với nhiệt độ trung bình cao hơn đến 3,4oC so với các tháng 10 trong quá khứ, theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, được đăng trên trang Global.cn. Ngoài ra, cả phía Bắc Trung Quốc đều rất nóng trong tháng 10 vừa rồi, nhiều nơi trên 30oC.

Washington (Mỹ) cũng có 6 ngày liên tiếp nóng khác thường (trung bình 27oC), và đã được xác nhận là lần đầu tiên có chuỗi nhiều ngày liên tiếp nóng như thế ở thời điểm cuối tháng 10, theo trang Washington Post (Bưu điện Washington). Những nơi khác ở Mỹ cũng ghi nhận các mức nhiệt độ được coi là nóng nhất ở thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11, như New York, Philadelphia, Portland (Maine)…

Đến một nước có khí hậu mát mẻ như Thụy Sĩ cũng mới xác nhận họ có tháng 10 nóng thứ hai trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình của tháng 10/2023 cao hơn 3,1oC so với mức trung bình các tháng 10 (1991 - 2020), theo trang Meteonews.ch.

Vẫn còn những điều khác thường nữa. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết, nhiệt độ ở phía Bắc nước này sắp giảm đến 20oC từ khoảng ngày 4/11, và từ tuần sau, phần lớn vùng Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mức nhiệt độ cao nhất chỉ là một con số hoặc thậm chí xuống dưới mức đóng băng, theo trang The Straits Times. Mặc dù nhiệt độ thấp ở Bắc Kinh và phía Bắc Trung Quốc không phải là khác thường ở thời điểm này của năm, nhưng sự thay đổi đột ngột, giảm nhiệt độ “gắt” như vậy lại là rất khác thường.

Việc tháng 10 và đầu tháng 11 nóng thế này ở nhiều vùng trên thế giới phần lớn là do sự phát thải liên tục của các khí giữ nhiệt, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu, và một phần là do El Nino, theo trang The New York Times.

Theo dự báo hiện tại, năm nay không khí lạnh sẽ yếu nên những tháng cuối năm đều sẽ ấm hơn bình thường ở hầu như khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, các nhà khí tượng ở Trung Quốc còn cho rằng, nhiệt độ cao vào tháng 11 năm nay không được gọi là “thời tiết cực đoan” nữa, mà nó đơn giản là liên quan đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu mà thôi.