Thời tiết Hà Nội và TP.HCM dịp Tết Giáp Thìn: Nhiệt độ thế nào và liệu có mưa không?

HHT - Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thời tiết ở thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ thế nào? Nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn so với trung bình các năm trước và liệu có ngày nào mưa trong dịp nghỉ Tết không?

Mặc dù El Nino đang gây ảnh hưởng trên toàn cầu khiến hầu hết các nước đều có mùa Đông ấm hơn, nhưng ở miền Bắc nước ta, bao gồm thủ đô Hà Nội, vẫn có những đợt rét đậm trong tháng 1 năm nay.

Theo dự báo hiện tại của các trang dự báo thời tiết lớn như AccuWeather và Meteoprog, thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều ngày tương đối ấm áp trong tháng 1 nhưng ở nửa sau của tháng có thể sẽ có 2 đợt rét đậm (rét đậm là khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15oC, nhưng đây là dự báo xa nên tạm gọi rét đậm là khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày được dự báo xuống dưới 15oC). Trong đó, đợt rét đậm cuối tháng 1 có thể sẽ kéo dài sang đầu tháng 2.

Tuy nhiên, đúng vào dịp Tết Nguyên Đán (ngày 9 - 12/2, tức là 30 Tết đến mùng 3 Tết) thì thời tiết ấm hơn một chút, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ khoảng 21 - 23oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18oC. Các đài dự báo khí tượng cho rằng những ngày này trời đều nhiều mây, thỉnh thoảng có thể có mưa nhỏ vào 10 và 11/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết), lượng mưa không đáng kể. Những ngày tiếp theo nhiệt độ tương tự, chỉ chênh lệch khoảng 1oC, có lúc có nắng. Nhiệt độ vào dịp Tết Nguyên Đán thế này là cao hơn trung bình hằng năm một chút, vì trong tháng 2, nhiệt độ trung bình ở Hà Nội là 15 - 21oC, theo trang Climate Data (Dữ liệu Khí hậu).

Một điều cần chú ý là trong dịp Tết Nguyên Đán, ở Hà Nội chủ yếu có gió Đông - Đông Nam chứ không phải gió Đông Bắc. Gió Đông Nam thường kèm theo độ ẩm cao, khó giữ thức ăn và hoa quả được lâu nên người dân cần chú ý có cách bảo quản thích hợp.

Ở TP.HCM, Tết Nguyên Đán có thời tiết tương tự như các năm trước: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC, thấp nhất 23 - 24oC.