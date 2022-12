Thực hư tin đồn hậu chia tay Dawn, HyunA "về một nhà" với Jay Park

HHT - Sau khi chia tay Dawn, có tin đồn rằng HyunA chuẩn bị "về một nhà" với Jay Park. Công ty của Jay Park đã đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc thông tin rằng HyunA đã có cuộc gặp mặt với Jay Park để thảo luận về khả năng ký kết hợp đồng với công ty của anh. Gần như ngay lập tức, công ty MORE VISION đã lên tiếng về thông tin này. Mặc dù đúng là hai bên đã gặp nhau, nhưng họ chưa hề đi đến việc ký kết hợp đồng nào cả.

Được biết, More Vision là công ty giải trí do Jay Park thành lập hồi tháng Ba này. Trong một video đăng lên MXH mang tên More Love, More Laugher, MORE VISION, Jay Park đã nói rằng nam nghệ sĩ muốn tạo nên một thứ gì đó được yêu mến bởi mọi người hơn bao giờ hết.

Jay Park đã đánh dấu khởi đầu mới của mình ở dưới tên công ty này bằng cách ra bài hát đầu tiên GANADARA, với sự góp mặt của nữ ca sĩ IU. Cho đến hiện tại, ca sĩ duy nhất thuộc công ty MORE VISION hiện vẫn là Jay Park.

HuynA đã nói lời tạm biệt với công ty cũ là P NATION vào tháng 8 này do hết hạn hợp đồng. Cô đã gắn kết với công ty này hơn hai năm kể từ 1/2019.

Sau khi ký kết với công ty của PSY vào năm 2019, nữ ca sĩ đã có một số hoạt động nổi bật như một ca sĩ solo. Cụ thể vào 11/2019, cô cho ra mắt đĩa đơn Flower Shower, đánh dấu sự trở lại sau hai năm vắng bóng. Bài hát so sánh một thời điểm tuyệt vời trong cuộc đời của cô với bông hoa lúc nở rộ lúc phai tàn.

Bài hát thứ hai mà cô cho ra mắt vào 1/2021 là I’m Not Cool, được đồng sáng tác bởi PSY, HuynA, và Dawn. Vào tháng 9 cùng năm, cô hợp tác với DAWN - vị hôn thê cũ, cho ra mắt đĩa EP 1+1=1, với bài hát chủ đề Ping Pong. Tháng 8 vừa qua, bài hát cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Tháng 7 năm nay, HyunA trở lại với đĩa EP Nabillera, kèm bài hát chủ đề cùng tên. Chỉ trong tuần đầu tiên, nó đã bán được hơn 9000 bản. Nabillera là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của HyunA dưới trướng P NATION. Bài hát đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Hiện tại, HyunA vẫn là một nghệ sĩ độc lập và chưa ký kết hợp đồng mới với công ty nào. Dựa vào buổi gặp mặt với Jay Park, các fan có thể đặt hy vọng vào tương lai HyunA có khả năng trở thành nghệ sĩ cùng công ty với Jay Park, và tiếp tục có những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.