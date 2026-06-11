Tiếp sức mùa thi 2026: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Phương Linh đồng hành cùng sĩ tử

HHTO - Đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh đã có mặt từ sớm tại điểm thi trong khuôn khổ chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2026, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và gửi những lời chúc may mắn.

Sáng 11/6, hòa cùng nhịp đập của ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, đội hình Tiếp sức mùa thi đã ra quân từ tờ mờ sáng. Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), sự xuất hiện của dàn đại sứ chương trình đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho các sĩ tử và lực lượng tình nguyện viên "áo xanh".

Với vai trò đại sứ Tiếp sức mùa thi 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh có mặt tại điểm thi với trang phục giản dị, năng động.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh cho biết THPT Trưng Vương đã là điểm trường thứ hai cô ghé thăm trong buổi sáng. "Mình cảm thấy vô cùng hào hứng khi được hòa nhịp cùng tình nguyện viên thành phố. Nhìn thấy các bạn thức dậy từ rất sớm để hỗ trợ sĩ tử nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi, mình thực sự được truyền động lực rất nhiều từ ý nghĩa của hoạt động này", nàng hậu chia sẻ.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam chụp ảnh cùng các bạn tình nguyện viên.

Đồng hành cùng Phương Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cũng bắt đầu lịch trình từ 4:30 sáng để chuẩn bị chu đáo nhất cho công tác tiếp sức. Trúc Linh bày tỏ sự phấn khởi khi đảm nhận vai trò đại sứ, đồng thời mong muốn sự đồng hành của mình sẽ giúp các sĩ tử 2K8 có thêm sự tự tin và tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương.

Cũng có mặt tại điểm thi này, nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 không giấu được sự háo hức khi tham gia đội hình được ví như phiên bản "all star" của chiến dịch năm nay. Dù có mặt từ 6h sáng, anh cho biết lực lượng tiếp sức đã tập hợp đông đủ từ trước đó. "Nhiều bạn tình nguyện viên đã dậy từ 4h sáng để kịp di chuyển đến điểm thi, sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh. Tinh thần của các bạn rất đáng nể", Thầy Beo U40 nhận xét.

Trước giờ trống đánh, bộ đôi "song Linh" đã nán lại trước cổng trường thi, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và kỳ vọng lứa học sinh 2K8 sẽ giữ vững phong độ để đạt kết quả cao.