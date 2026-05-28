Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei và CoolKid gia nhập Tinh Hà “Say Hi”

HHTO - Chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà “Say Hi” vừa công bố 4 nghệ sĩ đầu tiên góp mặt: Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei và CoolKid. Đây đều là những gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ màu sắc âm nhạc riêng cùng sức hút nổi bật trên thị trường.

Quang Hùng MasterD

Trong dàn nghệ sĩ được công bố đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi", Quang Hùng MasterD là cái tên nhận được nhiều chú ý nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ sau thành công tại Anh Trai “Say Hi” 2024. Nam ca sĩ từng lọt Best 5 của chương trình và tiếp tục duy trì sức nóng trong năm 2025 với hàng loạt sân khấu lớn, hoạt động solo cùng lượng người hâm mộ ngày càng mở rộng.

Quang Hùng MasterD ghi dấu ấn với nhiều ca khúc bắt tai như Đầu Tư Cho Trái Tim, Thả Anh Ra, Ánh Mắt Biết Cười hay Thủy Triều. Bên cạnh đó, album đầu tay BLOOMEVER cũng được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của giọng ca xứ Huế.

Trước Tinh Hà “Say Hi”, Quang Hùng MasterD từng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội khi xuất hiện tại Em Xinh “Say Hi” với tiết mục Gã Săn Cá. Sự góp mặt của anh trong chương trình sắp lên sóng được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc và màu sắc âm nhạc mới.

Cody Nam Võ

Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi” 2025, Cody Nam Võ dần ghi dấu với hình ảnh trưởng thành hơn cùng định hướng nghệ thuật ngày càng rõ nét. Nam nghệ sĩ được xem là một trong những gương mặt đầy tiềm năng của V-Pop nhờ khả năng cân bằng giữa âm nhạc, trình diễn và sức hút giải trí.

Sở hữu kỹ năng toàn diện từ hát, rap, nhảy đến làm chủ sân khấu, Cody Nam Võ từng bước xây dựng màu sắc trẻ trung, hiện đại cùng phong thái biểu diễn giàu năng lượng. Các sản phẩm như Tội Cho Em, Ảo Thật Đấy hay Sẽ Qua Sớm Thôi giúp Cody Nam Võ duy trì độ nhận diện ổn định trên nền tảng số.

MV Sẽ Qua Sớm Thôi đạt hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau hơn hai tuần phát hành.

Với thế mạnh trình diễn năng lượng cao, Cody Nam Võ được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố mang đến nhiều bất ngờ tại Tinh Hà "Say Hi".

Jaysonlei

Jaysonlei là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật sau Anh Trai “Say Hi” 2025 nhờ ngoại hình sáng sân khấu, phong thái trình diễn hiện đại cùng độ nhận diện tăng nhanh trên mạng xã hội.

Ca khúc Sớm Muộn Thì từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ với câu hát "tung đồng xu" đã đạt hơn 14 triệu lượt xem, đồng thời giúp nam nghệ sĩ giành giải The Best Hit tại chương trình. Ngoài ra, Jaysonlei còn được vinh danh ở hạng mục Next Gen Artist of the Year tại Male Icon Awards.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, Jaysonlei còn theo đuổi định hướng âm nhạc mang màu sắc cá nhân và tinh thần thử nghiệm. Sự xuất hiện của nam ca sĩ tại Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ đại diện cho thế hệ mới.

CoolKid

Bên cạnh các gương mặt thiên về nhạc Pop và trình diễn, CoolKid được xem là màu sắc Hip-Hop đáng chú ý trong lineup của Tinh Hà “Say Hi”. Nam rapper từng lọt Top 7 Rap Việt mùa 4 và ghi dấu với khả năng xử lý melody linh hoạt cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Là thành viên DG House, CoolKid được khán giả biết đến qua các ca khúc như Sau Cơn Mưa (ft. RHYDER), Bận Tâm, Flavour hay E Là Đôn Chề kết hợp YoungBan.

Giai đoạn 2025-2026 được xem là bước chuyển mình của CoolKid khi nam rapper dần khẳng định dấu ấn cá nhân, thoát khỏi hình ảnh “em trai DG House” và xây dựng sức hút riêng trên sân khấu lẫn mạng xã hội. Việc xuất hiện tại concert RHYDER 2026 cũng góp phần giúp tên tuổi của anh tiếp cận rộng hơn với cộng đồng yêu nhạc trẻ.