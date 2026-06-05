Tinh Hà "Say Hi": Một Anh trai hé lộ diễn biến Live Stage 1 nhưng chẳng ai tin?

HHTO - Anh trai Cody Nam Võ đăng tải bài viết "rò rỉ" những diễn biến Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" nhưng dân tình khó lòng mà tin được.

Hiện tại, người hâm mộ của chương trình Tinh Hà "Say Hi" đang theo dõi sát sao diễn biến ghi hình của các Anh trai trong vòng Live Stage 1. Từ sáng 4/6, nhiều cái tên đã xuất hiện tại điểm ghi hình và được các FC đón mừng, ủng hộ. Thế nhưng bên cạnh đó, một Anh trai đã nhanh chóng "chiếm spotlight" trên mạng xã hội khi tiết lộ luôn những diễn biến của vòng đầu tiên này.

Cody Nam Võ tranh thủ "rò rỉ" diễn biến vòng đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi".

Trên trang Threads của mình, Cody Nam Võ đã đăng tải bài viết "rò rỉ Tinh Hà Say Hi vòng Live Stage 1" khiến ai nấy bất ngờ. Trong đó, một loạt những Anh trai như CONGB, Song Luân, HURRYKNG, JSOL, Jaysonlei và cả MC Trấn Thành cũng được nhắc đến.

Bài viết của Cody Nam Võ như sau:

Rò rỉ Tinh Hà Say Hi live 1: CONGB đội trưởng độc tài ép cả nhóm hát full 100% tiếng thằn lằn Anh Song Luân diễn xong phải lên sớp bi đặt đĩa đệm mới vì cái cũ quá hạn sử dụng HURRYKNG và JSOL hát vài câu thì bỏ mic chạy đi tìm Chloe hậu sang chấn ATVCDN Chào kết Codynamvo và Jaysonlei cạch mặt nhau nhưng vẫn cố tỏ ra brotherhood giả trân nhìn là thấy Anh Trấn Thành khóc sau cánh gà :(

Bài đăng "trần thông biển" hài hước của Cody Nam Võ.

Bài đăng "spoil" vòng Live Stage 1 của Cody Nam Võ nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, nhưng khán giả thì không mấy tin tưởng. Cư dân mạng lập tức phát hiện đây thực chất chỉ là bài đăng đùa vui của anh chàng. Dưới phần bình luận, một số Anh trai được nhắc đến như CONGB, Jaysonlei... đã phản hồi hài hước.

Trong thời gian này, bên cạnh Tinh Hà "Say Hi", Cody Nam Võ cũng tham gia chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ cùng một số anh em như HURRYKNG, JSOL, Sơn.K... Trong chương trình, anh chàng có nhiệm vụ chăm sóc, chơi đùa cùng các em nhỏ, tạo nên những khoảnh khắc dễ thương.

Trước đó trong Anh Trai "Say Hi" 2025, Cody Nam Võ là một trong những cái tên nổi bật khi sở hữu kinh nghiệm âm nhạc từ trước (trong nhóm Uni5). Anh ghi điểm bởi khả năng vũ đạo sừng sỏ, song gây tiếc nuối khi dừng chân trước thềm Chung kết. Giờ đây, màn trở lại trong Tinh Hà "Say Hi" được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ giúp sao nam sinh năm 1996 "phục thù", đạt thành tích cao.

Ngoài tham gia các chương trình của Vũ trụ Say Hi, Cody Nam Võ còn đang tất bật ghi hình cho phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Lần đầu đóng vai chính màn ảnh rộng, anh chàng trở thành cái tên được mong đợi tỏa sáng, bỏ túi một cột mốc trăm tỷ cho bản thân.