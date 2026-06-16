Ba năm sau khi chia tay Taylor Swift, Joe Alwyn công khai hẹn hò Sarah Pidgeon

HHTO - Kể từ khi chia tay Taylor Swift, đời sống tình cảm của Joe Alwyn gần như là một dấu hỏi lớn. Thế nhưng, loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên người Anh với nữ diễn viên Sarah Pidgeon đã chính thức khép lại mọi đồn đoán.

Joe Alwyn dường như đã bước sang một chương mới trong chuyện tình cảm. Sau nhiều ngày vướng tin đồn hẹn hò, nam diễn viên người Anh và nữ diễn viên trẻ Sarah Pidgeon vừa chính thức xác nhận mối quan hệ bằng những khoảnh khắc tình tứ tại New York.

Theo loạt ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải, Joe Alwyn và Sarah Pidgeon được bắt gặp cùng nhau đi dạo tại khu vực Brooklyn, trò chuyện thân mật, ôm nhau và thậm chí trao nụ hôn giữa phố. Cả hai diện trang phục giản dị, thoải mái nhưng không ngần ngại thể hiện sự gần gũi trước ống kính paparazzi. Đây được xem là lần đầu tiên Joe Alwyn công khai xuất hiện với một người yêu mới kể từ khi chia tay Taylor Swift vào năm 2023.

Joe Alwyn và Sarah Pidgeon được bắt gặp hẹn hò tại Brooklyn.

Trước đó, cặp đôi đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò khi được nhìn thấy dùng bữa tối kéo dài gần ba tiếng tại nhà hàng Roman's ở Brooklyn. Những lần xuất hiện liên tiếp bên nhau khiến người hâm mộ nhanh chóng đặt nghi vấn về một mối quan hệ lãng mạn đang chớm nở.

Joe Alwyn vốn nổi tiếng kín tiếng trong đời tư, đặc biệt sau mối tình kéo dài hơn sáu năm với Taylor Swift. Trong khi đó, Sarah Pidgeon cũng hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm, thay vào đó cô tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất với các dự án như The Wilds và Tiny Beautiful Things.

Dù từng có mối tình với Taylor Swift, Joe Alwyn luôn giữ kín đời sống cá nhân.

Dù cả hai chưa đưa ra phát ngôn chính thức, nhưng những hình ảnh mới nhất gần như đã thay cho mọi lời xác nhận. Sau nhiều năm giữ kín đời tư, Joe Alwyn dường như đã sẵn sàng mở lòng và bước vào một mối quan hệ mới cùng Sarah Pidgeon.