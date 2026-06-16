Taylor Swift lại lập kỷ lục mới với ca khúc nhạc phim "I Knew It, I Knew You"

HHTO - Chỉ với một ca khúc được viết cho bộ phim hoạt hình "Toy Story 5", Taylor Swift tiếp tục chứng minh sức hút hiếm có khi biến "I Knew It, I Knew You" thành hiện tượng toàn cầu, nối dài chuỗi thành tích mà không nhiều nghệ sĩ trong lịch sử âm nhạc có thể chạm tới.

Sáng 16/6 (giờ Việt Nam), I Knew It, I Knew You - ca khúc nhạc phim của Toy Story 5 do Taylor Swift sáng tác và thể hiện đã chính thức ra mắt ở vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là cột mốc đặc biệt không chỉ với riêng nữ ca sĩ mà còn với lịch sử nhạc phim Hollywood.

I Knew It, I Knew You ra mắt ở vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Thành tích này giúp Taylor Swift sở hữu ca khúc Quán quân thứ 15 trên bảng xếp hạng này, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất lịch sử Billboard. Theo các dự đoán trước đó, bài hát ghi nhận một trong những màn ra mắt lớn nhất thập niên trên cả ba chỉ số: Doanh số, phát thanh và streaming.

I Knew It, I Knew You nhận về nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn.



Không dừng lại ở đó, I Knew It, I Knew You còn được xem là ca khúc đầu tiên của Disney ra mắt ở vị trí số một trên Billboard Hot 100, đánh dấu một cột mốc chưa từng có đối với hãng phim này.

Trước khi chinh phục Billboard, ca khúc cũng lập kỷ lục trở thành đĩa đơn nhạc phim có ngày phát hành thành công nhất trên Apple Music và đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Spotify toàn cầu với 8,8 triệu lượt nghe chỉ trong ngày đầu tiên.

Tại thị trường Anh, I Knew It, I Knew You cũng mang về cho Taylor Swift đĩa đơn No.1 thứ bảy trong sự nghiệp, đồng thời giúp cô trở thành nghệ sĩ quốc tế đầu tiên sở hữu hai ca khúc Quán quân tại Anh chỉ trong năm 2026.

Taylor Swift biểu diễn ca khúc I Knew It, I Knew You trong buổi ra mắt phim Toy Story 5.

Được sáng tác cùng cộng sự lâu năm Jack Antonoff cho phần phim Toy Story 5, I Knew It, I Knew You đánh dấu lần hiếm hoi một ca khúc nhạc phim tạo nên sức hút lớn đến vậy trên các bảng xếp hạng đại chúng. Thành công này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của Taylor Swift, khi cô có thể biến một bản nhạc dành cho phim hoạt hình thành hiện tượng toàn cầu chỉ trong thời gian ngắn.