James CORTIS và những lần "quậy đục nước" với nhan sắc "Tây không tưởng"

Ngay sau khi xuất hiện với tạo hình mới, mái tóc vàng hoe của James (CORTIS) đã "làm mưa làm gió" mạng xã hội toàn cầu suốt nhiều ngày qua. Vốn sở hữu sống mũi "cầu trượt", mái tóc vàng giờ đây lại càng tôn lên đường nét gương mặt góc cạnh của anh cả CORTIS.
Bản thân James mang dòng máu thuần Á, là con lai Thái - Trung. Tuy nhiên, nhan sắc của anh cả "Cỏ Tí" lại gây hiểu lầm là trai đẹp trời Tây nhờ vào phần xương quai hàm "cực bén", đường nét gương mặt sắc sảo và nhất là đôi mắt sâu thẳm.
Đây không phải là lần đầu tiên James "quậy đục nước" cõi mạng chỉ bằng vẻ ngoài của mình. Lần đầu tiên mà nhan sắc của anh cả "Cỏ Tí" nổi tiếng "thoát vòng fan", chấn động toàn mạng là tháng 11/2025, khi CORTIS trình diễn giữa giờ tại sân vận động Seoul World Cup (Hàn Quốc). Góc nghiêng bém lẹm của anh "đốn tim" hàng loạt netizen, được ví như hotboy học đường trong phim Mỹ, "xé truyện" Twilight bước ra.
Chỉ 2 tháng sau, CORTIS đánh dấu lần đầu xuất hiện tại sự kiện của Dior và James lại tiếp tục khiến cư dân mạng "dậy sóng". Anh cả CORTIS thu hút sự chú ý ngay từ thảm check-in trong bộ suit xám thanh lịch, tôn lên vóc dáng và hợp-hoàn-hảo với gương mặt sắc nét.
James (Triệu Vũ Phàm) sinh ngày 14/10/2005. Trước khi ra mắt CORTIS vào năm 2025, James đã có cho mình lượng fan ổn định khi trở thành thực tập sinh trong dự án Trainee A của BigHit Music. Bên cạnh "kim bài" nhan sắc, anh còn được biết đến như là một biên đạo tài năng, đứng sau các vũ đạo "gây bão" như: Magnetic, Cherish My Love, Tick-Tack (ILLIT), Deja Vu, Miracle (TXT)...