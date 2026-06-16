HBO Max ra mắt tại thị trường Việt Nam, có Vietsub chưa và giá từ bao nhiêu?

HHTO - Nền tảng xem phim trực tuyến HBO Max chính thức ra mắt Việt Nam từ ngày hôm nay 16/6/2026, mang đến gói trải nghiệm đặc sắc chỉ từ 99.000 VND mỗi tháng.

Ngày 16/6/2026, nền tảng phát trực tuyến HBO Max chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Khán giả giờ đây đã có thể tiếp cận trực tiếp với kho nội dung khổng lồ từ các thương hiệu giải trí danh tiếng như HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Warner Bros. và Max Originals, thay thế cho dịch vụ HBO GO trước đây.

HBO Max mang đến Việt Nam một giao diện ứng dụng được thiết kế tối giản, dễ sử dụng đi kèm tính năng tìm kiếm mượt mà. Hệ thống phân loại nội dung được tối ưu hóa thông qua dải nội dung theo thể loại và các khu vực nội dung riêng biệt theo thương hiệu, giúp người dùng dễ dàng định vị thể loại yêu thích.

Đáng chú ý, tính năng cá nhân hóa được đẩy mạnh khi mỗi tài khoản cho phép tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Người dùng có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật điện ảnh biểu tượng và nhận các đề xuất nội dung thông minh dựa trên hành vi xem thực tế. Bên cạnh đó, các tính năng tiêu chuẩn như "Xem Tiếp" và tải xuống nội dung để xem ngoại tuyến khi đang di chuyển đều được tích hợp đầy đủ.

Hai gói dành cho người xem trên HBO Max.

Đối với gia đình, HBO Max cung cấp bộ công cụ kiểm soát nâng cao dành cho phụ huynh, cho phép thiết lập hồ sơ trẻ em với các bộ lọc nội dung nghiêm ngặt phù hợp với từng lứa tuổi.

Tại thị trường Việt Nam, HBO Max giới thiệu hai tùy chọn gói cước chính bao gồm Tiêu chuẩn và Cao cấp. Mức giá áp dụng chỉ từ 99.000 VND/tháng, hoặc chỉ từ 699.000 VND/năm, và người xem đã có thể trải nghiệm phim với chuẩn "full HD" cùng âm thanh sống động.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, HBO Max đã cung cấp một danh mục nội dung đa dạng từ phim điện ảnh đến truyền hình. Người dùng Việt Nam hiện đã có thể thưởng thức các loạt phim độc quyền đình đám như The Last of Us, A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones, The Pitt; hoặc các bom tấn màn ảnh rộng đặc sắc như Sinners, One Battle After Another, Wuthering Heights, Wicked: For Good...

Bên cạnh thế mạnh phim Âu Mỹ, nền tảng này còn mở rộng sang mảng nội dung châu Á với các bộ phim Hàn Quốc độc quyền như The Legend of Kitchen Soldier (Park Ji Hoon thủ vai) hay Filing for Love (Shin Hye Sun thủ vai).

Trong tương lai gần, loạt bom tấn độc quyền rất được mong đợi cũng đã có lịch khởi chiếu cụ thể như House of the Dragon Mùa 3 (22/6), Lanterns từ DC Studios (17/8) và phiên bản dài tập Harry Potter dự kiến lên sóng dịp Giáng sinh năm nay.

Dù sở hữu kho nội dung vô cùng hấp dẫn và đa dạng, HBO Max hiện tại vẫn chưa tối ưu 100%. Nhiều nội dung vẫn chưa được cập nhật phụ đề tiếng Việt, song được hy vọng sẽ sớm được cải thiện trọn vẹn. Ngoài ra, khán giả hiện tại chỉ thanh toán được thông qua thẻ tín dụng, chưa kết hợp cùng App Store, Google Play hay thông qua ví điện tử.