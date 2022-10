TMA 2022: Jin "bất lực" khi được BTS tháp tùng lên nhận giải, Jung Kook chờ lâu đến nỗi xoăn cả tóc

HHT - Dấu ấn đọng lại trong lòng fan về BTS tại lễ trao giải "The Fact Music Awards 2022 (TMA 2022)" không phải là hình ảnh nhận giải thật ngầu trên sân khấu. Hành trình nhận giải đầy "tấu hài" của 7 chàng trai cùng mái tóc "xoăn dần đều" trong thời gian dự lễ của Jung Kook mới khiến fan "khắc cốt ghi tâm".

Ngoài các giải thưởng chung cùng BTS, tại TMA 2022, Jin đã bỏ túi riêng chiếc cúp tại hạng mục Fan and Star Choice Award. Không để người anh cả lên nhận giải đơn độc, 6 thành viên còn lại của BTS đã tháp tùng Jin lên tận sân khấu nhận giải. Jimin và j-hope làm kiệu khiêng Jin lên sân khấu, trong khi RM, Jung Kook, V làm vệ sĩ, SUGA đi sau cổ vũ hết mình.

Đoạn clip ngắn phân đoạn Jin lên nhận giải khiến fan lẫn cư dân mạng không thể ngưng cười trước sự tếu táo của BTS. Biểu cảm hùa cùng các em từ thỏa mãn đến bất lực của Jin làm fan "cười vỡ bụng". Fan Việt đùa rằng bởi "hay ra dẻ, sơ hở là tấu hài" nên bao nhiêu sự cool ngầu, điển trai của BTS bị lu mờ hết. Không riêng Jin, mà chỉ cần có thành viên được trao giải cá nhân, BTS đều có màn tháp tùng khiến nhân vật chính "ngượng chín mặt".

Fan còn được dịp cười lớn trước màn biến hóa bất đắc dĩ của Jung Kook. Fan theo dõi TMA 2022 đã soi ra tóc của "út vàng nhà BTS" có dấu hiệu xoăn dần khi lễ trao giải tiến gần về cuối.

BTS đã biểu diễn 2 ca khúc Yet To Come và For Youth khép lại lễ trao giải. Nhóm mang về tổng cộng 7 chiếc cúp tại TMA năm nay (bao gồm cả cúp cá nhân của Jin). Giành được chiếc cúp Daesang danh giá nhất, BTS đã 5 năm liên tiếp ẵm giải thưởng này tại TMA.

Tổng kết người chiến thắng tại các hạng mục của TMA 2022: Daesang: BTS Worldwide Icon: NCT DREAM Best Performer: NCT DREAM, ATEEZ Bonsang - Artist Of The Year: BTS, PSY, NCT DREAM, Stray Kids, Lim Young Woong, THE BOYZ, (G)I-DLE, Kang Daniel, ATEEZ, IVE, ITZY, TXT, TREASURE Fan and Star Most Voted (Cá nhân): Hwang Chi Yeul Fan and Star Most Voted (Singer): BTS Fan and Star Most Voted (Trot): Lim Young Woong Hot Stage Of The Year: PSY Listener's Choice Award: NCT DREAM Idol Plus Popularity Award: BTS Fan and Star Best ADs Award: Lim Young Woong Fan and Star Choice Award (Trot): Lim Young Woong Fan and Star Choice Award (Singer): BTS Fan and Star Choice Award (Cá nhân): Jin (BTS) Fan and Star Global Award: BTS Fan and Star Four and Star Award: Stray Kids Fan and Star Angel and Star Awards: Lim Young Woong, Young Tak, Kim Ho Joong Next Leader Awards: NewJeans, IVE, LE SSERAFIM Hottest Awards: Kep1er, TNX