Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Không vì người này, Tống Uy Long giờ đã bùng nổ hơn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi Tống Uy Long đang được chú ý với phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, mâu thuẫn năm xưa của nam diễn viên và nhà sản xuất phim Vu Chính bỗng dưng bị khui lại.

Thời điểm này, Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đang là hai cái tên được chú ý nhờ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Và nhiều người cho rằng Tống Uy Long lẽ ra đã nổi tiếng sớm hơn nếu như không gặp mâu thuẫn với Vu Chính.

tong-uy-long-2.jpg
Tống Uy Long từng là nghệ sĩ dưới trướng Vu Chính.

Bởi năm 2020, Tống Uy Long từng bứt phá mạnh nhờ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, ai cũng nghĩ đây là bệ phóng hoàn hảo để anh nhận tiếp nhiều dự án lớn khác. Nhưng chẳng ngờ Tống Uy Long lại im hơi lặng tiếng, không đóng phim mới nào, tên tuổi vì thế cũng chìm dần. Nhiều người thấy tiếc vì Tống Uy Long có thế mạnh ở dòng phim hiện đại, nhưng công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính lại tập trung phát triển phim cổ trang, vì thế Tống Uy Long không tìm được vai diễn phù hợp.

tong-uy-long-1.jpg
Nam diễn viên bỏ lỡ cơ hội bứt phá sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Rồi năm 2022, Tống Uy Long đã khởi kiện công ty quản lý và đề nghị kết thúc hợp đồng. Đến 2023, Tống Uy Long thắng kiện, mở phòng làm việc của riêng mình và nhận phim mới liên tục như muốn bù lại khoảng thời gian đóng băng sự nghiệp. Và nỗ lực của nam diễn viên đã được đền đáp với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

anh-duong-4.jpg
anh-duong-11.jpg
Nam diễn viên đang thành công với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

Trùng hợp thay, Vu Chính có phim Ngọc Minh Trà Cốt lên sóng cùng thời điểm Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Trong một buổi livestream quảng bá phim, Vu Chính lại nhắc đến Tống Uy Long, khẳng định mình không làm gì có lỗi với nam diễn viên, càng không có chuyện đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long.

anh-duong-9.jpg
Vu Chính khẳng định không đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long

Vu Chính khẳng định mọi kịch bản gửi tới Tống Uy Long đều được công ty phản hồi đầy đủ, chính Tống Uy Long quyết định không nhận vai chứ không phải công ty gây khó dễ. Tuy nhiên, netizen vẫn không mấy tin tưởng vào những gì Vu Chính tiết lộ, nhất là khi Tống Uy Long rời công ty của Vu Chính đã lâu nhưng vị đạo diễn này vẫn lôi chuyện cũ ra kể lể.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tống Uy Long #Vu Chính #Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ #Tống Uy Long Vu Chính #Tống Uy Long kiện tụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục