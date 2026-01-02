Ngọc Minh Trà Cốt tập 12, 13, 14: Lục Giang Lai nhớ lại, vụ án phủ Vinh có cú twist

HHTO - Chủ nhân của giấu giày để lại tại hiện trường là của một trong những tiểu thư tại phủ Vinh nhưng không phải hung thủ. Tập 14 của "Ngọc Minh Trà Cốt", kẻ thủ ác thực sự vẫn chưa lộ diện.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 11 và 12 của Ngọc Minh Trà Cốt diễn biến khá chậm. Chiếc vòng tay bồ đề có ý nghĩa gì vẫn chưa được lật mở, nhưng chỉ với nó, Dương Đỉnh Thần đã "nắm thóp" được Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát). Hắn tự ý chọn ngày tân hôn, tự sửa lại phòng của nàng. Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) lấy cớ vườn trà có chuyện để đưa Thiện Bảo ra ngoài.

Cả hai tranh thủ hẹn hò. Đại tiểu thư cũng ngủ lại phòng của Giang Lai, để mặc cho Dương Đỉnh Thân tức tối, chờ đợi cả đêm. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, người hầu phát hiện hắn đã chết. Từ đây, Lang đại nhân - người đảm nhiệm chức tri huyện sau khi Giang Lai mất tích có cớ đến Vinh phủ, cùng với người nhà họ Dương, trong đó có Dương Dịch Vinh - đệ đệ song sinh với Đỉnh Thần.

Bề ngoài, hắn nho nhã, điềm tĩnh hơn anh trai nhưng thực chất, Dịch Vinh rất thỏa mãn khi Đỉnh Thần chết. Chỉ sinh cách nhau 1 khắc mà số phận 2 người khác biệt, hắn muốn cướp tất cả của Đỉnh Thần, trở thành người được coi là xuất sắc nhất Dương gia.

Dương Đỉnh Thần hống hách, thô lỗ, đắc tội với rất nhiều người nên đối tượng tình nghi cũng nhiều. Tuy nhiên, khả năng cao hung thủ có liên quan đến chuỗi hạt bồ đề. Bởi trước đó, Đỉnh Thần từng vội cho người về báo tin ngay trong đêm sau khi có được chiếc vòng.

Có thể chuỗi hạt và mẹ của Thiện Bảo có liên quan đến vụ án xưa của Vệ gia. Phu nhân bị sát hại họ Dương, có phải là người thuộc cùng họ với anh em Dương Đỉnh Thần? Các đời quan trước đều từng điều tra đến phủ Vinh thì không dám động chạm mà đứt đoạn. Tổ mẫu từng nói mẹ của Thiện Bảo quá ngu ngốc nên cô sẽ phải dọn hậu quả. Liên đới vụ án họ Vệ sát hại thê tử Dương thị có phải là điều mà bà nhắc đến?

Một vài đoạn kí ức rõ ràng hơn trở về sau khi Giang Lai nhìn thấy Lang Trúc Sinh. Tuy nhiên, vì chưa nhớ lại hết, không chắc Lang đại nhân có thực sự là "người của mình" hay phía truy sát nên chàng tạm tránh đi. Ôn Xán cho người hầu đến tìm, báo tin Thiện Bảo đang bị thẩm tra, buộc Lục "trà" phải ra mặt làm nhân chứng.

Trước mặt mọi người, Lang Trúc Sinh giả vờ như không quen, sau đó giả vờ bắt tra khảo để gặp riêng Lục Giang Lai. Trúc Sinh mừng rỡ vì gặp lại đại nhân, nhắc cho chàng nhớ về phần kí ức đã mất. Giang Lai lên kế hoạch trà trộn vào phủ Vinh để dò la, lệnh cho Trúc Sinh giả vờ theo phe của tên quan gian. Trúc Sinh cho người theo sát, muốn tiếp cận Giang Lai để nhận tin tức nhưng quanh chàng luôn có người của phủ Vinh nên mãi chưa thể trao đổi.

Cuối tập 12, Lục Giang Lai dường như đã nhớ lại hết tất cả.

Có vẻ Giang Lai sẽ tiếp tục giả vờ bị mất trí nhớ để ở lại phủ Vinh, vừa điều tra cái chết của Dương lang quân vừa tìm manh mối vụ án cũ của họ Vệ. Theo trailer tập 13, 14 của Ngọc Minh Trà Cốt, Vinh Quân Hoàn chính là người phát hiện ra Dương Đỉnh Thần mất mạng trước. "Bé 6" tìm tỉ tỉ vô tình nhìn thấy hắn tử vong. Vì thế, khả năng vết giày nữ ở phòng là của cô.

Tuy nhiên, trailer lại tiết lộ có kẻ muốn dìm chết Quân Hoàn. Người bị tình nghi là Bạch Dĩnh Sinh. Ngũ tiểu thư lại đứng ra làm chứng, nhưng cô có bảo vệ cho "tình nhân" Dĩnh Sinh? Trong khi đó, Vinh Thiện Bảo lại rơi vào thế khó và chịu sự đe dọa của Hạ Tinh Minh - kẻ đang thông đồng với nhị tiểu thư theo tiêu chí kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 13, 14.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi qua iQIYI hoặc Mangoplus.