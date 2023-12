Tranh cãi MMA 2023: NCT DREAM không xứng nhận Daesang, NewJeans lộ hát nhép?

HHT - Chiến thắng ở một trong những hạng mục cao nhất Daesang tại MMA 2023, nhưng NCT DREAM lại khiến nhiều người không phục, đặt nghi vấn về tính minh bạch. MMA 2023 còn gây tranh cãi khi để sự cố xảy ra vào lúc NewJeans biểu diễn.

Tối 2/12, lễ trao giải Melon Music Awards - MMA 2023 chính thức diễn ra. Chủ nhân các giải thưởng đa số nằm trong dự đoán của khán giả. Tuy nhiên, vẫn không thoát khỏi tranh cãi ở một trong những hạng mục cao nhất - Daesang Record of the Year được trao cho NCT DREAM.

Nếu 3 chiếc Daesang còn lại đều dựa trên điểm digital, đánh giá từ ban giám khảo và bình chọn, thì Record of the Year do 100% ban giám khảo. Đây là giải thưởng vinh danh tất cả những gì tạo nên thành công trong năm của nghệ sĩ, căn cứ từ chất lượng âm nhạc, MV, thành tích, sự phối hợp với đội sản xuất...

Nhìn vào những gì NCT DREAM đạt được trong năm 2023, khán giả cho rằng đúng là các chàng trai có được những thành công thăng cấp trong sự nghiệp. Nhưng để nhận Daesang thì chưa đủ nổi trội và còn nhiều cái tên xuất sắc hơn như NewJeans, IVE hay Jung Kook BTS - những cái tên cân bằng được cả sức ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Đặc biệt với giải thưởng thiên về digital như MMA, một trong ba cái tên đó lại càng có cơ hội giành giải về điểm nhạc số cao ngất, có hit, thậm chí là siêu hit và được quốc dân công nhận.

Những nghi vấn về một thỏa thuận ngầm giữa Melon và SM Ent được Knet đặt ra:

"So với NewJeans và IVE thì NCT DREAM làm được gì để nhận Daesang thế?"

"Cứ như này thì chẳng ai nhớ tới Daesang này đâu và thay vào đó, nó sẽ đi vào lịch sử như một trong những chiến thắng vô nghĩa nhất."

"Nhưng cũng phải công nhận là bản re-make lại Candy (H.O.T) của nhóm tốt thật."

Ở phe đối lập, khán giả cho rằng cũng không thể chỉ trích NCT DREAM vì rõ ràng tiêu chí của Record of the Year là 100% chuyên gia. Hội đồng giám khảo hẳn đã xét đến tổng quan và căn cứ toàn diện để quyết định trao Daesang này cho nhóm.

Phần trình diễn của NewJeans tại MMA 2023 cũng đang gây tranh cãi. Khi nhóm đang biểu diễn thì để lộ nhạc và tiếng của các thành viên không khớp. Phía MMA lập tức đính chính do lỗi audio trong hậu đài bị chậm. Tuy nhiên, điều này đã làm dấy lên hoài nghi NewJeans hát nhép trong toàn bộ set diễn.

Mang toàn bộ album Get Up lên sân khấu MMA 2023, nhưng dàn dựng của nhóm bị chê nhạt, sắp xếp lộn xộn. Chưa kể, sự cố xảy ra khiến nhiều cư dân mạng mất lòng vì cho rằng nhóm thiếu tôn trọng khán giả vì hát nhép, thất vọng vì kỹ năng yếu kém của các cô gái.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã tung ra fancam để chứng minh nhóm có hát đè, tức là dùng backtrack như đa số các thần tượng, nhằm đảm bảo việc hát và nhảy đồng thời được hoàn hảo và không quá tốn sức. Đoạn fancam được làm bằng chứng là của Hanni, nghe rõ những đoạn cô bị hụt hơi khi trình diễn Cool With You. Dẫu vậy, không ít cư dân mạng cho rằng NewJeans vẫn nên trau dồi khả năng hát live vì đây là điểm yếu lớn của nhóm.

Phần trình diễn với âm thanh được chỉnh lại hoàn hảo của NewJeans ở bản đầy đủ được Melon cập nhật: