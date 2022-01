Tranh cãi SMA 2022 trao giải thiếu minh bạch: BTS, IU trượt Daesang, NCT DREAM hụt Bonsang

HHT - Seoul Music Awards (SMA) lần thứ 31 có lẽ là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất trong cộng đồng fan K-Pop hiện tại khi các hạng mục được cho là không trao "đúng người đúng giải" như NCT DREAM, Stray Kids, TXT trượt giải Bonsang, BTS và IU không đạt Daesang dù thành tích đều vượt trội... Một số cư dân mạng còn đặt nghi vấn phía SMA có dấu hiệu dàn xếp kết quả tại hạng mục Bonsang.

Tranh cãi đầu tiên bắt đầu với giải thưởng Bonsang tại SMA 2022. Căn cứ vào tiêu chí giải Bonsang được công bố vào SMA 2021, giải thưởng này được đánh giá dựa trên 40% điểm từ hội đồng giám khảo, 30% điểm bình chọn và 30% từ lượng bán album.

Năm nay, giải thưởng Bonsang SMA lần thứ 31 được trao cho 13 nghệ sỹ bao gồm: BTS, IU, NCT 127, SEVENTEEN, aespa, ENHYPEN, Brave Girls, Heize, OH MY GIRL, Kang Daniel, ATEEZ, THE BOYZ và Lim Young Woong.

Tranh cãi xảy ra khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng đã có sự thiếu minh bạch trong kết quả trao giải của SMA. Cụ thể, trong năm 2021, các nhóm nhạc như TXT, NCT DREAM, Stray Kids đều đạt được những thành tích vượt trội về cả ba tiêu chí đánh giá Bonsang của SMA nhưng lại trượt giải.

2021 có thể nói là một năm vô thành công đối với NCT DREAM, TXT hay Stray Kids khi lượng album bán ra của ba nhóm đều cao. NCT DREAM thậm chí cán mốc hơn 3 triệu bản. Lượt bình chọn của cả ba nhóm cũng đều năm trong Top đầu. Vì vậy, việc ba nhóm vắng mặc trong danh sách nhận giải khiến người hâm mộ hoài nghi.

Một số cư dân mạng nghi vấn Bonsang của SMA dường như đã được “quyết định xong xuôi” trước đó. Bằng chứng chính là trong đoạn video phát biểu nhận giải Bonsang của aespa, netizen đã phát hiện trang phục nhận giải của nhóm giống với trang phục mà aespa đã mặc trên sân khấu MBC Gayo Daejun vào ngày 31/12/2021. Trong khi đó, vòng bình chọn cho Bonsang của SMA lại được kết thúc vào ngày 16/1/2022.

Cư dân mạng cho rằng aespa chiến thắng Bonsang là điều dễ hiểu bởi riêng tổng điểm 2 tiêu chí bình chọn và bán album của nhóm đã nằm trong Top 12. Tuy nhiên, video phát biểu nhận giải của aespa có khả năng được quay trước khi cổng bình chọn đóng lại đã làm dấy lên nghi vấn dàn xếp kết quả của SMA 2022.

Bên cạnh Bonsang, Daesang của SMA năm nay cũng gây tranh cãi dữ dội khi người chiến thắng giải thưởng này gọi tên NCT 127. Nhiều netizen đã bày tỏ nghi ngờ về tính trung thực của giải thưởng, khi xét thành tích của NCT 127 về cả mảng nhạc số lẫn mảng bán album đều có phần thua kém so với những ứng cử viên cùng hạng mục như IU hay BTS.

Thậm chí, giải thưởng Tân binh của năm của SMA cũng dấy lên nhiều tranh cãi khi tân binh nổi bật thời gian qua IVE lại không được xướng tên trong Top 3 những người thắng giải, mặc cho những thành tích “khủng long” mà nhóm đã đạt được trong thời gian vừa qua về cả mảng nhạc số lẫn lượng bán album.

Khép lại lễ trao giải SMA lần thứ 31, mặc cho nhiều ý kiến trái chiều nổ ra nhưng không thể phủ nhận giải thưởng đã giúp tôn vinh những công sức và thành quả lao động chăm chỉ của các nghệ sĩ trong năm 2021 vừa qua. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không ngừng réo gọi ban tổ chức SMA 2022 công bố số liệu, cũng như tiêu chí các hạng mục gây tranh cãi để làm tường minh cho công chúng.