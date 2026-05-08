Trào lưu "nổi loạn" khiến netizen cười nghiêng ngả: JSOL, Thái Ngân "đu trend"

HHTO - Gần đây, trào lưu “nổi loạn” lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng tham gia. Xu hướng này mang lại tiếng cười bằng cách “phá vỡ” những khuôn mẫu quen thuộc theo kiểu "lạ lắm".

Ban đầu, xu hướng này được sử dụng để mô tả những hành vi “lệch nhịp” một cách có chủ ý so với thời gian dự kiến. Chẳng hạn, “10 giờ mẹ bảo đi ngủ nhưng 10 giờ 1 phút tôi mở tivi xem, đơn giản vì tôi là cô bé nổi loạn” hay “17 giờ tan làm nhưng 16 giờ 59 tôi tổ chức họp vì tôi là một người sếp nổi loạn”.

Từ đó, trào lưu dần được mở rộng, dùng để chỉ các hành vi khác thường, đi ngược lại với những quy định, quy tắc quen thuộc hoặc trở thành cách biến tình huống tréo ngoe thành phản ứng "slay hơn", kiểu như bạn trễ giờ chấm công nhưng thay vì than phiền bị phạt (trừ lương) thì "đu trend" kiểu "chấm công lúc 8h nhưng 8h1' tôi vẫn ở thang máy vì tôi là nhân viên nổi loạn"; hoặc đôi khi là các hành động trái với mong muốn thông thường “Đã tan ca nhưng chúng tôi chưa về vì chúng tôi là những công nhân nổi loạn”.

Theo cách hiểu phổ biến, “nổi loạn” thường gắn với những hành vi chống đối có xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, đối với trào lưu này, khái niệm đó được “biến tấu” theo hướng mang tính giải trí, hài hước nhằm thể hiện việc làm trái với lời dặn/ quy định nhưng không có tính phản kháng cao, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điểm đáng chú ý là sức lan tỏa rộng rãi của trào lưu này. Không chỉ giới trẻ, xu hướng còn thu hút sự tham gia của nhiều nhóm tuổi, nghề nghiệp khác nhau.

Thậm chí, không ít người lớn tuổi cũng nhanh chóng hòa nhịp.

Trend cũng thu hút được nhiều sự quan tâm từ giới nghệ sĩ. Văn Mai Hương, JSOL và Phạm Đình Thái Ngân khiến nhiều khán giả “cười khà khà” với màn "đu trend" của mình.

"Nổi loạn" bằng cách trễ hẹn "hẳn" 1 phút của Văn Mai Hương. - Video: @vmhuong94.