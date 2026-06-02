2K11 "rì-viu" đề thi Toán vào lớp 10 TP.HCM: Vừa sức nhưng không dễ đạt điểm 10

HHTO - Sáng 2/6, các sĩ tử 2K11 đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Rời phòng thi, nhiều thí sinh cho biết đề vừa sức, bám sát kiến thức cơ bản nhưng vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa cao.

Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Rời phòng thi, nhiều thí sinh tự tin nhận xét đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc, vừa sức.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau bài thi môn Toán. Clip: Cẩm Nhung.

Đề thi gồm 7 câu hỏi, bao quát các mạch kiến thức trọng tâm về hình học và đo lường, số và đại số cùng thống kê và xác suất. Với thời gian làm bài 120 phút, đề thi được đánh giá là tương đối vừa sức với mặt bằng thí sinh khi bám sát cấu trúc đề 2026 mà Sở GD&ĐT TP.HCM đã đề ra.

Phần lớn các câu hỏi đều là những dạng bài cơ bản và có xu hướng tăng cường các bài toán gắn với thực tế. Bên cạnh đó, đề cũng có sự phân hóa cao khi xuất hiện câu hỏi đòi hỏi khả năng mô hình hóa hoặc dạng bài yêu cầu kết hợp nhiều kiến thức hình học.

Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM. Nguồn: Tổng hợp.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Phúc Gia Hòa, học sinh trường THCS Gò Vấp (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) cho biết, bạn rất thoải mái khi bước vào phòng thi vì đã có sự chuẩn bị kiến thức môn Toán vững vàng: “Mình thấy đề Toán năm nay không quá khó, không có nhiều câu hỏi đánh đố. Tuy nhiên, trong đề có câu thứ 6, câu hỏi thực tế khiến mình mất nhiều thời gian để hoàn thành."

Hòa cũng chia sẻ thêm về quá trình ôn tập: “Dù đây là năm thứ hai áp dụng cấu trúc đề thi mới, mình không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình ôn tập vì đã được tiếp cận với nhiều tài liệu và đề luyện do nhà trường cung cấp. Với đề thi này mình dự đoán bản thân sẽ đạt được khoảng 8,5 điểm”.



Mẹ của Gia Hoà - cô Thùy Trang cho biết, cô khá lo lắng khi con bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 còn cậu con trai thì lại rất bình tĩnh khiến cô phần nào an tâm hơn. “Mẹ thì lo nhưng con lại trông hào hứng lắm. Khi con bước ra khỏi phòng thi, cô thấy nhẹ nhõm đôi phần vì biết Hòa đã có nền tảng kiến thức, mức điểm 7 - 8 đã là một kết quả đáng mừng rồi. Hy vọng buổi thi chiều nay con sẽ giữ vững sự tự tin để đậu vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa như con mong muốn”, cô Thùy Trang chia sẻ.

Nụ cười tự tin của Gia Hòa và mẹ sau khi hoàn thành môn Toán. Ảnh: Cẩm Nhung.

Bạn Phan Hải Đăng (thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương) cũng đánh giá đề thi vừa sức: “Mình thấy đề năm nay vừa sức, không quá khó so với mọi năm. Từ câu 1 đến câu 5 cùng các ý a, b của câu 7 là những phần mình tự tin nhất, còn câu 6 và ý c của câu 7 lại khiến mình mất nhiều thời gian hơn. Mình đã hoàn thành bài kịp lúc và rất mong có thể đạt trên 8 điểm.”

Bạn Hải Đăng hài lòng với phần thi của mình. Ảnh: Văn Thuận.

Chiều nay, Hải Đăng tiếp tục dự thi môn chuyên Vật Lí vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đăng cho biết bạn cảm thấy hứng khởi và hy vọng sẽ giữ vững phong độ để chạm tới ngôi trường mình mong muốn.

Đào Bảo Như (thí sinh tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản) cũng đánh giá đề năm nay khá “dễ thở”: “Phần mình tự tin nhất là Số học, còn bài 6 về tính năng suất lại khiến mình hơi lúng túng.” Khép lại kỳ thi, cô bạn dự định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi để tinh thần thoải mái sau những ngày ôn luyện căng thẳng.

Cô Thủy - phụ huynh bạn Đào Bảo Như - cho biết suốt những ngày thi, cô đã tạm gác công việc để đưa đón con và chờ gần điểm thi thay vì về nhà bởi “về nhà cũng lo”. Sau khi nghe Bảo Như chia sẻ về bài làm, cô Thủy cảm thấy nhẹ lòng vì con giữ được tinh thần ổn định và làm bài tương đối tốt. Cô cho biết nguyện vọng 1 của Bảo Như và gia đình là trường THPT Trưng Vương.

Bảo Như được mẹ động viên sau kỳ thi. Ảnh: Văn Thuận.

Dương Gia Uy đến từ trường THCS Colette (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) cũng tự tin khi rời phòng thi: “Khi nhận được đề thi, mình cảm thấy đề khá dễ, chỉ có câu 6 về bài toán thực tế và ý c của phần hình học là khiến mình phải cân nhắc nhiều hơn một chút”.

Gia Uy tiếp tục giữ vững sự tự tin sau môn Toán. Ảnh: Cẩm Nhung.

Quang Trí và Quốc Trí - lớp 9A6 THCS Trần Văn Ơn (thí sinh tại điểm thi THCS Võ Trường Toản) cũng nhận xét đề khá vừa sức với các bạn học sinh. Tuy nhiên Minh Long - lớp 9A8 chỉ ra điểm đáng lưu ý trong đề thi: "Nếu không chú ý đến các chi tiết về góc thì có thể bị mất điểm."

"Khi kết thúc môn thi cuối cùng, mình vừa hồi hộp, lo lắng nhưng cũng khá hứng khởi vì mùa hè đang chờ đón mình". Ảnh: Ngọc Thư

Lê Minh chia sẻ về câu hỏi khó khiến các sĩ tử khó chinh phục điểm 10. Clip: Ngọc Thư.

Trong chiều 2/6, các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên để hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.