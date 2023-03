Từ 1/4, iPhone chính hãng tại Việt Nam sẽ được bảo hành mà không cần hóa đơn

HHT - Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP. Vinh, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội".

HHT - Sau "The Glory", Lee Do Hyun có thể sẽ đóng cùng với dàn mỹ nam Seo In Guk, Kim Jae Wook, Lee Jae Wook… trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon "Death's Game".