Từng soán ngôi aespa, IVE, (G)I-DLE trên bảng xếp hạng, tân binh ảo này là ai?

HHT - Những chàng trai "bước ra từ truyện tranh" đúng nghĩa đen với giao diện đặc biệt, PLAVE đang "bỏ bùa mê" khán giả từ lúc nào không hay.

Được thành lập bởi VLAST - công ty chuyên sản xuất nội dung ảo (virtual content), PLAVE là nhóm nhạc nam ảo được ra mắt vào ngày 12/3 với đĩa đơn đầu tay mang tên ASTERUM. Đội hình chính thức của PLAVE là 5 thành viên mang vẻ ngoài long lanh được lập trình bởi đồ họa theo phong cách webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc).

Nửa đêm theo giờ Hàn Quốc ngày 23/5, bảng xếp hạng âm nhạc Bugs của Hàn bất ngờ có sự thay đổi thứ hạng. Hai ca khúc từ những idol Gen 4 đình đám là Spicy của aespa và Queencard của (G)I-DLE bất ngờ "nhường ngôi" cho Wait For You và Pixel world của PLAVE, hạng 6 là phiên bản nhạc nền của Wait For You. Những nghi ngại về khả năng tiếp cận công chúng của PLAVE đã được gạt bỏ nhờ âm nhạc dễ nghe.

Việc chiếm ngôi vương Bugs vào lúc nửa đêm của PLAVE là nhờ vào một chiến dịch "tập tành stream" của cộng đồng người hâm mộ, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch "cày nhạc" idol ở đợt tái xuất tiếp theo của nhóm. Mặc dù Bugs là một bảng xếp hạng tương đối dễ để fan cải thiện thứ hạng bài hát cho thần tượng, cộng đồng mạng vẫn đánh giá cao tiềm năng của PLAVE và chờ đợi những sản phẩm sáng tạo khác của nhóm trong tương lai.

Đặc biệt, đằng sau sự giao diện ảo của PLAVE đều là những giọng ca thật, được công ty xác nhận là có khả năng tự sáng tác nhạc, thể hiện vũ đạo, có năng lực hát và rap điêu luyện. Bằng chứng là các ca khúc từ đĩa đơn ASTERUM đều do chính các thành viên PLAVE viết và sáng tác. Đặc biệt, nhà sản xuất EL CAPITXN của HYBE - người đã làm việc với BTS, IU và PSY là người chịu trách nhiệm chính cho việc sản xuất các bài hát debut của PLAVE.

Trước khi ra mắt chính thức, PLAVE quảng bá nhóm thông qua livestream trên nhiều nền tảng. Các chuyển động ảo của PLAVE có hình thức tương tự như các VTuber - một kiểu livestream và ghi hình video mô phỏng các chuyển động thật của con người, sau đó chuyển đổi nó thành các hình ảnh 2D và 3D tương tự như các thước phim hoạt hình.

Mặc dù chỉ là những thần tượng ảo, PLAVE lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả bởi sự năng nổ, có phần dí dỏm, hài hước trong mỗi phiên live. Các thành viên đều có tương tác tự nhiên, "phản ứng hóa học" với nhau cũng tốt ngoài mong đợi, khiến nhiều fan đua nhau "đẩy thuyền" không hề kém cạnh với thần tượng trong các nhóm nhạc "hàng real" khác.

Tuy nhiên, vì là nhóm nhạc ảo nên các chuyển động của PLAVE cũng phụ thuộc vào công nghệ đồ họa, dẫn đến những trường hợp "giật lag" dở khóc dở cười.

Khi đã "cưa đổ" một lượng người hâm mộ nhất định, PLAVE đã chính thức xuất hiện trên bản đồ K-Pop với bài hát chủ đề Wait For You. Đặc biệt, màn "chào sân" của tân binh đặc biệt này trên sân khấu âm nhạc của MBC - Music Core đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi bởi phong cách "nửa hư nửa thật" cùng những chuyển động tự nhiên, khả năng vũ đạo và giọng hát chuẩn chỉnh của PLAVE. Đĩa đơn ASTERUM của PLAVE cũng tẩu tán 55K bản trong tuần đầu - một con số khá "ổn áp" đối với một tân binh ảo như PLAVE.