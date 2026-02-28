Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đồng loạt khởi động Tháng Thanh niên năm 2026

HHTO - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM vừa tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại phường Chợ Lớn, xã Bảy Hiền, phường Thới An và nhiều địa bàn khác, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu Tháng Thanh niên.

Sáng nay 28/2, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hưởng ứng Lễ khởi động, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân tại phường Chợ Lớn, phường Đức Nhuận, xã Châu Pha, phường An Hội Tây, phường Tân Uyên, xã Bảy Hiền, phường Cầu Kiệu, phường Tân Sơn Nhất và nhiều địa bàn khác.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên diễn ra sôi động tại phường Thới An.

Với tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và xung kích, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với 12 chỉ tiêu trọng tâm và 6 công trình thanh niên trong Tháng thanh niên năm 2026.

Trao các phần quà cho các em học sinh tại Phường Thới An.

Ngay sau lễ khởi động, nhiều hoạt động đồng loạt được triển khai như: Tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao gắn với Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi” giai đoạn 4; tập huấn sơ cấp cứu cho học sinh THCS và trao tặng tủ thuốc; trao quyết định thành lập và ra mắt Chi đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức lễ kết nạp Đoàn, trao thẻ đoàn viên và sổ đoàn điện tử; thực hiện công trình sơn, vẽ mảng tường chủ đề “Sống xanh - Bảo vệ môi trường”; triển khai các đội hình Trí thức - Khoa học trẻ tình nguyện vì cộng đồng và đội hình Tiếp sức người lao động trên địa bàn Thành phố.

Một số hoạt động diễn ra trong tháng thanh niên tại các phường ở TP.HCM.

Lễ khởi động đã mở đầu cho tháng 3 cao điểm bằng khí thế sôi nổi, quyết tâm và sáng tạo. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, tươi đẹp.