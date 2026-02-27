Đình Bắc chụp ảnh quảng cáo vẫn gây hài, dân tình nhận xét "sắp thay thế AI"

HHTO - Cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc thời gian gần đây được nhiều nhãn hàng săn đón, nhưng những bộ ảnh của anh lại khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.

Sau những trận cầu quyết liệt tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, cái tên Nguyễn Đình Bắc trở nên nổi trội, được săn đón nồng nhiệt ngoài sân cỏ. Anh dần được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng trong các quảng cáo lớn nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú đó là dáng vẻ của chàng cầu thủ tài ba này trong các sản phẩm hình ảnh, video quảng cáo.

Bộ ảnh quảng cáo mới của Đình Bắc gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng cho rằng những hình ảnh chụp quảng cáo của Đình Bắc trông nghiêm túc đến mức hài hước. Dù là sản phẩm quần áo, kem chống nắng hay chăm sóc tóc, Đình Bắc luôn có một kiểu "giao diện" với gương mặt nghiêm túc, "không cảm xúc" và đọc câu thoại khi cần thiết. Có ý kiến cho rằng đây là điểm đặc trưng của anh chàng, nhưng lại dở khóc dở cười khi trông anh như "thực tập sinh ngày đầu tiên nhận việc".

Trên MXH Threads, một số cư dân mạng đùa rằng Đình Bắc trông còn giống... AI hơn cả AI. Số khác nhắc đến một trường hợp của nam cầu thủ nổi tiếng Mbappé trong bộ ảnh quảng bá cho thương hiệu Dior, nhưng chẳng khác nào chiến dịch quảng cáo của một sản phẩm làm đẹp đến từ Hàn Quốc.

Dân tình nhớ đến quảng cáo Dior của Mbappé.

Danh tiếng của Đình Bắc tăng cao sau khi anh và đồng đội ghi được những bàn thắng vẻ vang tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Kết quả, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành HCV SEA Games và giành được HCĐ chung cuộc tại VCK U23 châu Á. Sau đó, Đình Bắc đã xuất hiện tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, đại diện cho đội bóng của mình để được tri ân những cống hiến trong thời gian qua.