Ngày hội Tuyển sinh lần thứ 2 của Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại ĐH Phenikaa

HHTO - Chuỗi sự kiện giao lưu thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền Hương Sắc" sẽ chính thức diễn ra tại Đại học Phenikaa vào ngày thứ Năm 21/5. Trạm dừng chân này sẽ có sự góp mặt của hai nàng Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024: Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Tour tuyển sinh được thực hiện nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Buổi giao lưu và tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra tại Đại học Phenikaa vào ngày 21/5/2026. Sự kiện có sự tham gia của Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024: Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, cựu sinh viên nhà trường.

Ghi dấu ấn bằng danh hiệu cao quý cùng nhan sắc thanh lịch, nền tảng tri thức vững vàng, Á hậu Châu Anh là hình mẫu đại diện cho thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin. Xuất hiện tại buổi giao lưu, nàng hậu sẽ cùng Ban tổ chức chia sẻ những góc nhìn thực tế, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho các ứng viên tiềm năng trên hành trình chinh phục vương miện danh giá.

Sở hữu tư duy nhạy bén cùng phong thái thanh lịch, Á hậu Vân Nhi là hình mẫu đại diện cho vẻ đẹp tri thức của sinh viên Phenikaa. Trở lại trường cũ lần này, nàng hậu sẽ cùng Ban tổ chức trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và tiếp lửa tự tin cho các thí sinh thế hệ mới trước thềm cuộc thi danh giá.

Đặt lịch hẹn ngay vào Thứ Năm tuần này để trực tiếp tham gia ngày hội tuyển sinh và gặp gỡ Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi bạn nhé!

​

​