Vén màn câu chuyện nhuốm màu thần thoại trong MV "Cool With You" (NewJeans)

HHT - Cả hai MV "Cool With You" của NewJeans được xây dựng như một bộ phim ngắn đúng nghĩa với loạt chi tiết ẩn dụ được cài cắm tinh tế trong các phân cảnh.

Bức tranh trong bảo tàng

Bức tranh xuất hiện trong phân cảnh đầu tiên tại triển lãm đầu MV có tên là Cupid and Psyche, được vẽ vào năm 1817 bởi họa sĩ người Pháp Francois-Édouard Picot. Đây có thể xem là dấu hiệu xác nhận cho cốt truyện của Cool With You sẽ dựa trên nội dung của chương tình sử Cupid (hay Eros) và Psyche thuộc thần thoại La Mã/ Hy Lạp.

Câu chuyện của Cupid và Psyche được đạo diễn Shin Woo Suk và giám đốc sáng tạo Min Hee Jin hình tượng hóa qua hai nhân vật là Ho Yeon với vai trò là Cupid và Micol Vela là Psyche. Vì câu chuyện gốc chỉ đóng vai trò nguồn cảm hứng nên nội dung thật sự của Cool With You vẫn khiến người xem phải "căng não" giải mã.

Trang phục của Cupid

Trong câu chuyện của Cool With You, Cupid - Jung Ho Yeon xuất hiện ban đầu với trang phục đen, thực hiện sứ mệnh se duyên cho các cặp đôi tại nhân gian - như một kiểu "đồng phục công sở" của vị thần này.

Một cách hiểu khác cho sắc đen ở trang phục Cupid là vì nàng hoàn toàn vô hình trong mắt của những "người trần mắt thịt". Cô hiện diện tại thế giới loài người như một chiếc bóng hòa vào màn đêm để toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ, không bị chi phối bởi góc nhìn của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, khi Cupid gặp được Psyche, cô tình nguyện từ bỏ làm thần, đắm mình trong cơn mưa "thanh tẩy" với nụ cười mãn nguyện ở đoạn cuối MV side A, trở thành người bình thường để được ở bên người mình yêu.

Chi tiết Cupid và Psyche bắt đầu trở thành một đôi tình nhân không chỉ thể hiện qua những thước phim hẹn hò của cả hai, mà còn "rõ rành rành" trên trang phục của nàng Cupid. Không còn là sắc đen âm trầm, cô đã ngập tràn hạnh phúc bằng những trang phục rực rỡ, họa tiết cầu kì khi tâm hồn "nở hoa".

Góc nhìn của đôi tình nhân

Cupid ban đầu với nhiệm vụ gắn kết tình yêu đã chọn phá luật. Nàng khiến cô gái chung thang máy với Psyche phớt lờ anh chàng - báo hiệu cho hành trình "thầm thương trộm nhớ" của Cupid.

Kể từ giây phút tại thang máy, góc nhìn của Cupid luôn hướng về Psyche cho thấy sự "see tình" của cô. Ngược lại, Psyche luôn nhìn về một hướng khác, không bao giờ chạm mắt với Cupid vì anh không có khả năng cảm nhận sự hiện diện của vị thần này.

Đến khoảnh khắc Cupid quyết định "vượt rào", góc nhìn của Psyche đã thay đổi. Các góc máy chuyển dần sang những cảnh Cupid vui cười ở góc máy của anh. Bức tranh chân dung của Cupid được đặt tại căn phòng của Psyche cho thấy tình yêu của anh dành cho cô.

"Phản diện" Lương Triều Vỹ và dấu chấm hết của cuộc tình

"Ngày vui ngắn chẳng tày ngang", những giây phút tươi đẹp của Psyche và Cupid bỗng đứt đoạn bởi sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt do Lương Triều Vỹ thủ vai. Ngay từ những giây phút đầu tiên, nhân vật này đã thể hiện uy lực mạnh mẽ của mình khi khiến góc nhìn của Psyche trở về "như mới", còn Cupid thì không thể giấu được sự bàng hoàng, thảng thốt.

Theo thần thoại Hy Lạp, "anti-fan" chính trong chuyện tình của Cupid và Psyche chính là thần Vệ Nữ - mẹ của thần Cupid. Cộng thêm chi tiết Lương Triều Vỹ là người đề xuất tạo hình với mái tóc bạch kim - theo đúng nguyên mẫu miêu tả về thần Vệ Nữ cho thấy nhân vật của nam tài tử đích thị là "phụ huynh" của Cupid.

Là vị thần của sắc đẹp và tình yêu, thần Vệ Nữ thừa sức khiến mọi công sức của Cupid và Psyche "tan thành mây khói".

Điềm báo từ NewJeans

Trong suốt 2 MV side A và side B của Cool With You, NewJeans tiếp tục vai trò là "phe thứ 3" quan sát toàn bộ câu chuyện. Nhiều giả thuyết cho rằng đây là những "điệp viên" của thần Vệ Nữ nhằm canh giữ và thông báo "nhất cử nhất động" của đứa con nổi loạn.

Cũng có ý kiến cho rằng NewJeans là những thiên thần hộ mệnh, được miêu tả với vẻ ngoài thướt tha và ánh nhìn thương cảm cho những số phận đã được sắp đặt. Sự quan sát lặng lẽ của những vị thần này là điềm báo cho nỗi bất hạnh trong thứ tình yêu mà Cupid đang dấn thân.

Mặc dù không có bằng chứng nào xác nhận về vai trò thực sự của NewJeans, nhưng điều chắc chắn là Cupid đã ý thức được sự hiện diện mang đến nhiều bất lợi của những cô nàng này. Điều đó càng thể hiện sự bất chấp của Cupid trong việc mưu cầu niềm hạnh phúc mà không màng những thách thức đang bủa vây.

Ở phần after credit của MV, Cupid tìm đến NewJeans khi đang mặc trên người trang phục tối - với ý nghĩa nàng đã quay lại với nhiệm vụ của mình. Những thiên thần NewJeans đã thỏ thẻ với Cupid là "Get up..." (dịch: Hãy thức tỉnh đi) hay "Meet me back in 5 if I matter to you" (dịch: Hãy gặp lại tôi nếu tôi quan trọng với người), và sau đó Cupid đã rời đi với nụ cười đầy ẩn ý - cái kết mở cho chuyện tình của Cupid và Psyche thời hiện đại.

Cool With You gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ bởi dàn cast "khủng" mà còn là cốt truyện "xoắn não" với những chi tiết ẩn dụ. Dựa trên cốt truyện cơ bản, mỗi người xem có thể phát triển một câu chuyện riêng, theo cách hiểu riêng và có kết thúc riêng cho chuyện tình Psyche và Cupid.