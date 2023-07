Vì sao Chi Pu lại tròn mắt sửng sốt trước lời nhắn ngọt ngào của Lưu Nhã Sắt?

HHT - Một tài khoản TikTok đăng bức ảnh ca khúc "Seven" của Jung Kook (BTS) có tên trong danh sách bài hát mùa Hè 2023 được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ trên Instagram. Vậy bức ảnh này có thật không?

HHT - Sau khi vướng tin đồn tan vỡ sau 2 năm về chung một nhà, cả Dalton Gomez và Ariana Grande dường như đều đã tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai mới của giọng ca "thank u, next" được đồn đoán là nam diễn viên Ethan Slater.

HHT - Chi Pu chưa từng rời khỏi Top 10 kể từ sân khấu đầu tiên cho đến Chung kết của "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 4 (Đạp Gió 2023). Kết màn tiết mục "Who's That Girl", cô đã không thể kìm nén được xúc động mà bật khóc nức nở.

HHT - Trong một clip mới đây, Selena Gomez vừa đệm đàn vừa thể hiện ca khúc "Lose You To Love Me". Nữ ca sĩ cũng chia sẻ những câu chuyện đằng sau bản hit đình đám này.