Vì sao thông tin thuê bao đã đúng nhưng người dùng vẫn có thể bị dừng dịch vụ?

HHTO - Nhiều người dùng dù đã đăng ký SIM chính chủ đầy đủ, thông tin cá nhân hoàn toàn chính xác nhưng vẫn bất ngờ bị khóa một chiều, gián đoạn liên lạc hoặc nhận thông báo yêu cầu xác thực lại thuê bao?

Không chỉ “đúng thông tin” là đủ

Trong thời gian gần đây, nhiều thuê bao di động tại Việt Nam liên tục nhận được tin nhắn từ các nhà mạng yêu cầu rà soát hoặc xác thực lại dữ liệu dù trước đó đã hoàn tất đăng ký chính chủ.

Thực tế, ngoài việc chuẩn hóa thông tin cá nhân, các nhà mạng hiện còn triển khai thêm nhiều lớp đối soát dữ liệu và xác thực điện tử nhằm siết chặt quản lý SIM rác, ngăn chặn lừa đảo công nghệ cao.

Theo quy định hiện hành, việc thông tin thuê bao trùng khớp với Căn cước công dân chưa đồng nghĩa thuê bao chắc chắn được duy trì dịch vụ liên tục. Nhà mạng còn phải đối soát dữ liệu với hệ thống dân cư quốc gia, kiểm tra trạng thái hoạt động của SIM và xác minh tính hợp lệ của chủ thuê bao trên môi trường điện tử.

Một số trường hợp thường gặp khiến thuê bao bị tạm dừng dịch vụ là khi thông tin cá nhân thay đổi sau khi đổi căn cước công dân gắn chip nhưng chưa cập nhật với nhà mạng; ảnh chân dung, sinh trắc học hoặc dữ liệu xác thực không khớp với hệ thống dân cư; SIM có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác hoặc bị phản ánh liên quan đến hành vi lừa đảo; thuê bao không phát sinh hoạt động trong thời gian dài nên bị đưa vào diện rà soát; hoặc dữ liệu đồng bộ giữa nhà mạng và cơ sở dữ liệu quốc gia gặp lỗi kỹ thuật.

Ngoài ra, một số người dùng dù đăng ký chính chủ nhiều năm nhưng từng mua SIM qua đại lý, kích hoạt sẵn hoặc thông tin ban đầu nhập thiếu chính xác cũng có thể bị yêu cầu xác minh lại.

Người dùng cần xác thực lại qua VNeID

Điểm đáng chú ý hiện nay là nhiều nhà mạng yêu cầu khách hàng thực hiện xác thực lại thông tin thông qua ứng dụng VNeID nhằm tăng độ chính xác trong đối soát dữ liệu.

Việc xác thực bằng VNeID giúp hệ thống đồng bộ trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả, SIM không chính chủ hoặc thuê bao “ảo”.

Trong quá trình này, người dùng có thể được yêu cầu đăng nhập VNeID mức độ 2, xác nhận chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà mạng, thực hiện nhận diện khuôn mặt hoặc sinh trắc học, đồng thời đối chiếu số căn cước công dân và ảnh chân dung với dữ liệu quốc gia.

Nếu không hoàn tất xác thực trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa một chiều, khóa hai chiều hoặc thu hồi số theo quy định của từng nhà mạng.

Hiện các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone đều đã triển khai kết nối dữ liệu với VNeID và hệ thống dân cư quốc gia để phục vụ việc xác thực thuê bao điện tử.

Cẩn trọng với chiêu trò giả mạo “chuẩn hóa SIM”

Song song với việc rà soát thuê bao, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng tâm lý lo sợ bị khóa SIM để giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện yêu cầu người dân “xác thực gấp”.

Kẻ gian thường gửi đường link giả mạo ứng dụng VNeID hoặc website nhà mạng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP và tài khoản ngân hàng.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu sinh trắc học cho người lạ qua điện thoại. Việc xác thực thuê bao chỉ nên thực hiện thông qua ứng dụng chính thức của nhà mạng, ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch hợp pháp.

Để hạn chế nguy cơ bị khóa SIM ngoài ý muốn, người dùng nên chủ động kiểm tra lại thông tin thuê bao định kỳ, cập nhật dữ liệu khi đổi giấy tờ tuỳ thân và hoàn tất xác thực điện tử nếu được yêu cầu.

Trong trường hợp nhận thông báo khóa dịch vụ, người dùng nên liên hệ trực tiếp tổng đài hoặc tới cửa hàng giao dịch chính thức của nhà mạng để được hỗ trợ, tránh làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ hoặc đường link không rõ nguồn gốc.