Bão Cá Heo đã hình thành và có thể mạnh lên thành siêu bão, hướng đi thế nào?

HHTO - Bão Cá Heo (Dolphin) đã hình thành và di chuyển vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, được dự báo sẽ tăng cấp đột biến. Liệu nó có thể trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026 không, và đường đi sẽ thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Bão Cá Heo (Dolphin) đã hình thành và di chuyển vào Tây Bắc Thái Bình Dương. · Nhiều cơ quan khí tượng dự báo rằng bão có thể mạnh lên rất nhanh và đạt cấp siêu bão trong 2 ngày tới. · Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng là bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước nào, nhưng đường đi của bão có thể còn thay đổi.

Bão Dolphin (nghĩa là Cá Heo, tên do Hong Kong (Trung Quốc) đề xuất) đã hình thành và di chuyển vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đồng thời đang tăng cấp rất nhanh chóng.

Cá Heo cũng lập tức thu hút sự chú ý của các cơ quan khí tượng quốc tế khi có những dự báo rằng cơn bão này sẽ sớm đạt cấp siêu bão.

Bão Cá Heo đã hình thành và đang tăng cường độ

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, lúc sáng nay, 28/7, bão Cá Heo có sức gió khoảng 110 km/h (cấp 11 theo cách gọi ở nước ta).

JTWC dự báo, bão Cá Heo sẽ tăng cấp đột biến, đến sáng mai sẽ trở thành bão rất mạnh.

Đó là theo cách đo của JTWC, còn tại châu Á, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) dự báo bão Cá Heo sẽ đạt cấp siêu bão vào ngày 30/7, với sức gió lên tới 187 km/h (cấp 16 theo cách gọi ở Việt Nam).

Và sức gió của bão Cá Heo vẫn chưa dừng lại ở con số đó.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Dolphin (Cá Heo). Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Theo dự báo hiện tại của NMC, ngày 1/8, Cá Heo có thể đạt sức gió 223 km/h (trên cấp 17, hay theo thang đo mở rộng là cấp 18). Và nó có thể cạnh tranh vị trí cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026 với siêu bão Sinlaku.

Mà cho dù không đạt được vị trí số 1 thì bão Cá Heo được dự báo ít nhất cũng sẽ ghi tên mình vào danh sách những cơn bão mạnh nhất 2026.

Đường đi của bão Cá Heo

Các mô hình dự báo hiện tại cho thấy bão chủ yếu hoạt động trên đại dương rộng lớn, di chuyển theo hướng Tây rồi chuyển sang Tây Bắc, có thể ảnh hưởng đến một số đảo.

Hình ảnh vệ tinh của bão Dolphin vào sáng nay, 28/7. Ảnh: CIRA.

Tuy nhiên, dự báo bão càng xa thì độ chắc chắn càng giảm, nên trong vài ngày tới, đường đi và cường độ của bão Cá Heo đều có thể thay đổi.

Ngoài ra, các cơ quan khí tượng lớn cũng chưa có dự báo rõ ràng là sau khoảng 5 ngày tới thì Cá Heo - khi đó vẫn có khả năng là siêu bão - có thể di chuyển thế nào.

Vì vậy, cơn bão này vẫn được các cơ quan khí tượng trong khu vực theo dõi sát, đặc biệt là vì nó đang có môi trường rất thuận lợi để tăng cường độ.