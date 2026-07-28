Vì sao không nên khoanh tay khi ngồi trên tàu, thuyền đi ra biển, ra sông?

HHTO - Những người ở vùng sông nước từ lâu có nhiều điều kiêng kỵ, trong đó có việc không ngồi khoanh tay trên tàu, thuyền. Đằng sau quan niệm này chỉ là niềm tin dân gian hay còn là kinh nghiệm sống?

Tóm tắt nhanh: · Nhiều ngư dân "kiêng" ngồi khoanh tay trên tàu, thuyền. · Việc ngồi khoanh tay khi đi thuyền, đi tàu có thể bị xem là tư thế thụ động, không may mắn.

· Chưa có bằng chứng khoa học về việc này nhưng nó có thể xuất phát từ kinh nghiệm sống của những người vùng sông nước.

Biển và sông nước luôn là môi trường khó đoán. Sóng hay dòng chảy vốn có thể thay đổi nhanh, chưa kể đến thời tiết.

Vì vậy, những người ở gần sông, biển từ lâu đã có những niềm tin đặc biệt, bao gồm cả những điều nên làm và những điều "kiêng", với mong muốn giữ bình an.

Một trong những điều được nhiều người nói đến là khi ngồi trên tàu thuyền ra sông, ra biển thì không nên ngồi khoanh tay. Có du khách ngồi khoanh tay khi đi thuyền cũng được người chèo thuyền nhắc nhẹ là hãy vịn tay vào thuyền.

Ngư dân có nhiều niềm tin dân gian, với mong muốn giữ an toàn và có những chuyến đi hiệu quả. Ảnh minh họa: Trương Định/ TPO.

Nhiều ngư dân "kiêng" ngồi khoanh tay trên tàu thuyền

Một số người nói rằng hành động ngồi khoanh tay giống như thể hiện sự thụ động, bất lực trước sóng gió, khó khăn.

Đặc biệt, ở trên tàu thuyền thì việc ngồi khoanh tay được cho là biểu thị sự thờ ơ, lười biếng, không sẵn sàng góp sức. Vì vậy, tư thế này bị cho là "điềm gở", khiến chuyến đi không may mắn, không hiệu quả.

Nhìn từ góc độ thực tế, điều này cũng có lý do

Dù chưa có cơ sở khoa học cho thấy việc ngồi khoanh tay sẽ mang đến vận rủi, nhưng nếu nhìn từ góc độ thực tế, niềm tin này cũng có phần hợp lý.

Trên sông, trên biển, tàu thuyền không phải luôn di chuyển nhẹ nhàng, êm ái, mà có thể lắc lư, nghiêng bất kỳ lúc nào.

Vì vậy, người ngồi trên thuyền, trên tàu nên giữ cánh tay và bàn tay được tự do để sẵn sàng bám vịn, giữ thăng bằng hoặc hỗ trợ người khác nếu có tình huống phát sinh, theo các trang hướng dẫn về đi thuyền.

Luôn tập trung chú ý và giữ tay tự do để dễ phản ứng là một kinh nghiệm an toàn khi đi thuyền, đi tàu. Ảnh minh họa: Magnific.

Nếu đi cùng ngư dân, tốt nhất vẫn nên tôn trọng niềm tin dân gian

Nhiều người có thể xem đây là một quan niệm dân gian hơn là một quy tắc bắt buộc. Nhưng nó cũng có thể là một kinh nghiệm an toàn của những người gắn bó với sông nước.

Vì vậy, nếu có dịp đi tàu, thuyền cùng ngư dân hoặc tham gia các chuyến đi trên biển, trên sông, việc tránh ngồi khoanh tay là điều không khó thực hiện mà cũng là cách để mỗi người chủ động hơn, giữ tâm lý sẵn sàng hơn khi tàu thuyền lắc lư hoặc có tình huống bất ngờ.

Đồng thời, việc này cũng thể hiện sự tôn trọng tập quán của ngư dân, khiến những người điều khiển phương tiện và quản lý chuyến đi cảm thấy yên tâm, thoải mái hơn, như vậy cũng góp phần tạo nên một hành trình an toàn.