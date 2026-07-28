Bước vào nửa sau tháng 6 âm lịch, nên làm gì trước khi tháng 7 âm lịch đến?

HHTO - Ngày 28/7 là Rằm tháng 6 âm lịch 2026, tức là bắt đầu nửa sau của tháng 6 âm lịch. Theo niềm tin từ xa xưa ở một số nước phương Đông, có những công việc nên được hoàn thành trong khoảng thời gian này, trước khi tháng 7 âm lịch đến.

Tóm tắt nhanh: · Nửa sau của tháng 6 âm lịch là thời điểm được người xưa cho rằng nên tranh thủ hoàn thành các việc quan trọng. · Việc thực hiện một số việc trước tháng 7 âm lịch chủ yếu xuất phát từ phong tục dân gian và tâm lý muốn yên tâm hơn. · Dù có theo niềm tin dân gian hay không, thì việc chuẩn bị chu đáo và giữ tinh thần tích cực vẫn là rất quan trọng.

Vì sao người xưa quan tâm đến nửa sau của tháng 6 âm lịch?

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang tháng 7 âm lịch - "tháng cô hồn" theo cách gọi dân gian ở nước ta. Ở một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Singapore, Philippines…, tháng 7 âm lịch được gọi là "tháng Ma quỷ" (Ghost month).

Vì vậy, vào nửa sau của tháng 6 âm lịch, nhiều gia đình châu Á lại nhắc nhau tranh thủ hoàn thành một số công việc quan trọng, dựa trên niềm tin từ xa xưa.

Thực tế, đây là những niềm tin được lưu truyền qua nhiều thế hệ chứ không phải là việc bắt buộc. Trong xã hội hiện đại, mỗi gia đình cũng có cách nhìn nhận khác nhau.

Nhiều người làm kinh doanh thường "kiêng" ký hợp đồng lớn trong tháng 7 âm lịch, nên sẽ cố gắng hoàn thành trong nửa sau của tháng 6 âm lịch. Ảnh minh họa: Magnific.

Theo quan niệm dân gian thì nên tranh thủ làm gì trước khi tháng 7 âm lịch đến?

Nhiều gia đình vẫn giữ niềm tin dân gian và cho rằng nên hoàn thành một số việc quan trọng ngay trong nửa cuối tháng 6 âm lịch để tránh thực hiện vào tháng 7 âm lịch.

Những việc quan trọng đó có thể bao gồm chuyển nhà, sửa chữa nhà cửa, khai trương, ký kết hợp đồng lớn, đầu tư, mua ô tô (nếu đã có kế hoạch)...

Ngoài ra, người xưa cũng khuyên nên dọn dẹp nhà cửa từ trước khi tháng 7 âm lịch đến, vì đó là cách để dọn sạch năng lượng tiêu cực, theo trang Globe. Cụ thể là bỏ những thứ bị hỏng và không dùng đi, rồi lau hết cửa chính, cửa sổ và các góc nhà cho thật sạch.

Các khoản vay nợ cũng nên được trả trước tháng 7 âm lịch, vì người xưa cho rằng nếu trong tháng 7 âm lịch mà nợ nần và bị đòi thì rất không may.

Tuy nhiên, những điều trên chủ yếu là tập quán dân gian, không phải quy định bắt buộc và cũng không dựa trên cơ sở khoa học.

Nhiều người lớn tuổi khuyên nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ từ trước khi tháng 7 âm lịch đến. Ảnh minh họa: Globe.

Không hẳn là "kiêng", mà là hướng tới cách sống chủ động

Thực ra, nhìn vào những việc mà người xưa khuyên làm trước khi tháng 7 âm lịch đến, thì có thể thấy làm như vậy cũng là hướng tới phong cách sống chủ động, có chuẩn bị.

Những việc như dọn dẹp nhà cửa, trả hết nợ khi có thể… vốn đều là những việc nên làm.

Còn hoàn thành những việc quan trọng trước tháng 7 âm lịch có thể được coi là cách sống có kế hoạch, đỡ phải lo nghĩ trong "tháng cô hồn".

Nhưng tất nhiên, đây là niềm tin dân gian và các gia đình coi trọng phong tục thì vẫn thực hiện để yên tâm; còn với những công việc chưa thể hoàn thành ngay thì cũng không sao. Thực tế, có những gia đình vẫn sinh hoạt, làm việc như bình thường trong nửa sau của tháng 6 âm lịch và trong cả tháng 7 âm lịch thì cũng không sao cả.

Còn nếu nhìn ở góc độ giá trị truyền thống, tháng 7 âm lịch còn gắn với lòng hiếu thảo, với việc tưởng nhớ tổ tiên. Vì vậy, những điều được khuyến khích nhiều hơn cả là sống tử tế, làm việc thiện và trân trọng những người thân yêu - những điều luôn có ý nghĩa ở bất kỳ thời điểm nào trong năm.