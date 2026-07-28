Hà Nội ngày mai còn mưa không? Đợt mưa hiện tại khi nào mới giảm hẳn?

HHTO - Mưa ở Hà Nội có thể sẽ sớm giảm, nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Vậy Hà Nội có thể còn mưa đến bao giờ và có thời điểm nào mưa to nữa không?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 29/7, Hà Nội vẫn còn mưa nhưng thời gian tạnh sẽ nhiều hơn. · Khả năng mưa to có thể giảm rõ rệt từ sau buổi sáng 29/7. · Mưa rải rác ở Hà Nội còn có thể kéo dài đến hết tháng 7.

Mưa ở Hà Nội đã kéo dài từ đêm 27/7 sang sáng nay, 28/7, khiến việc di chuyển của người dân cũng gặp bất tiện ít nhiều.

Có nơi đã ghi nhận mưa rất to, như trạm Kiều Phú (Hà Nội) với lượng mưa 73,2 mm từ 19h ngày 27/7 đến 3h ngày 28/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Hôm nay Hà Nội vẫn còn mưa nhiều

Trong ngày 28/7, mưa ở Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra theo từng đợt, lúc to lúc nhỏ, có thể không đồng đều trên toàn thành phố.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, nếu ở Hà Nội còn mưa to thì có khả năng là vào tối hoặc đêm 28/7 đến rạng sáng 29/7. Sau thời điểm này, nguy cơ xảy ra mưa to ở Hà Nội giảm đáng kể.

Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc sáng mai, 29/7 (những vùng màu xanh da trời là dự báo mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai mưa giảm nhưng chưa hết hẳn

Sang ngày 29/7, ở Hà Nội thời gian tạnh sẽ nhiều hơn, tuy nhiên mưa vẫn có thể xuất hiện rải rác, bất chợt trong ngày.

Dự báo mưa kiểu lai rai, bất chợt này có thể duy trì trong suốt những ngày còn lại của tháng 7. Nhưng sau ngày mai thì dự báo mưa thường chỉ tập trung vào đêm và rạng sáng.

Nói là mưa vẫn duy trì trong phần còn lại của tháng 7 không có nghĩa là sang đầu tháng 8 chắc chắn hết mưa, mà chỉ có nghĩa là dự báo mưa trước nhiều ngày thì độ tin cậy là thấp.

Hà Nội không có nắng nóng trong những ngày cuối tháng 7

Do mưa vẫn chưa chấm dứt như vậy, Hà Nội được dự báo sẽ không có ngày nắng nóng nào từ giờ đến hết tháng 7. Đây được coi là sự khác biệt khá rõ rệt so với cùng thời điểm nhiều năm.

Như vậy, trong mấy ngày tới, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa; nếu ở ngoài mà thấy dông gió, sét thì nên tìm nơi trú ngay.