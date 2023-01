Việt-line của "Boys Planet 999" dính nhau như sam trong buổi gặp công chúng, "bắn tim" với fan

HHT - Là 2 thực tập sinh (TTS) người Việt duy nhất trong chương trình "Boys Planet 999", Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công luôn theo sát nhau trong buổi gặp mặt công chúng trực tiếp lần đầu tiên. Cả hai có nhiều tương tác đáng yêu cùng nhau khiến fan "quắn quéo".

Chiều 5/1, các TTS của chương trình sống còn Boys Planet 999 đã có buổi gặp mặt trực tiếp công chúng lần đầu tiên. Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công là 2 TTS người Việt duy nhất trong chương trình, nên dường như 2 chàng trai đã sớm làm quen và thân thiết. Cả hai "dính nhau như sam" trong buổi gặp mặt khiến người hâm mộ Việt thích thú.

Hồng Hải tiếp tục gây sốt với gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo. Sở hữu chiều cao khoảng 1m80, anh chàng 2K3 khiến công chúng ấn tượng với đôi chân dài thẳng tắp.

Không kém cạnh "người em" đồng hương, Thành Công khiến fan "tròn mắt" với gương mặt sáng. Cả hai chàng TTS người Việt đều "gieo thương nhớ" trong lòng người hâm mộ với nụ cười tỏa nắng.

Thành Công và Hồng Hải liên tục theo sát nhau. Pha cùng "bắn tim" gửi đến fan tuy hơi cồng kềnh nhưng cũng có "có cái kết viên mãn" của bộ đôi khiến người hâm mộ bật cười vì đáng yêu.

Thành Công, sinh năm 2000, tham gia Boys Planet 999 với tư cách TTS tự do. Anh là thành viên của một trong những nhóm nhảy đình đám nhất tại Hà Nội - OOPS! CREW. Hồng Hải sinh năm 2003, là TTS 3 năm dưới trướng Fantagio Ent. Lượt xem fancam biểu diễn ca khúc chủ đề Here I Am của Hồng Hải đang nằm trong top đầu chương trình.

Một số tin đồn lan truyền Thành Công và Hồng Hải sẽ cùng biểu diễn ca khúc ANTIFRAGILE của LE SSERAFIM. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì được xác nhận. Tập đầu tiên của Boys Planet 999 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 2/2. Người hâm mộ hy vọng Việt-line sẽ thể hiện phong thái biểu diễn tốt nhất và tiến xa trong chương trình.