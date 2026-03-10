Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh tiếp tay dàn dựng màn lừa đảo tiền tỉ cùng Thái Hòa

Teaser Poster hé mở về bộ ba đứng sau vụ dàn xếp lừa đảo từ thiện: Thái Hòa trong vai ông Hùng - tài xế taxi - đang ẵm con gái chạy trong trạng thái bàng hoàng. Bên cạnh anh là Tuấn (Võ Tấn Phát) và Vinh (Đoàn Thế Vinh) trong tư thế mừng rỡ như vừa cứu người khỏi đám cháy.

Một khung cảnh khác, bộ ba Hùng - Tuấn - Vinh ngước nhìn lên thứ gì đó đầy đăm chiêu, gợi nghi vấn rằng cả ba dính líu vào vụ việc lừa đảo từ thiện và bị kéo vào tình huống bất đắc dĩ. Tagline “Vén màn sự thật vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ” như lời cảnh tỉnh về mặt tối của lòng tốt bị lợi dụng.

Nội dung Anh Hùng xoay quanh niềm tin và cái giá của sự nổi tiếng trong thời đại livestream.

Trailer mở đầu bằng phiên livestream của Vinh (Đoàn Thế Vinh) nhằm kêu gọi từ thiện cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của ông Hùng (Thái Hòa). Trong khi đó, ông Hùng hộc tốc cùng con gái lớn Hân (Phương Thanh) đưa bé út - My vào viện cấp cứu. Trong một cảnh khác, ông Hùng bám lan can đầy mạo hiểm để cứu bà của Vinh - bà Tím khỏi căn chung cư đang bốc cháy. Sau vụ việc, Hùng được vinh danh như “người hùng” từ hãng taxi nơi anh làm việc đến mạng xã hội.

Tưởng đâu mọi thứ diễn ra êm xuôi, sau hàng loạt tiếng tin nhắn chuyển tiền quyên góp giúp đỡ tình cảnh của cha con ông, con gái lớn (Hân) trên đường đi học về bị nhóm chủ kênh đưa tin sốt dẻo trên mạng đeo bám. Chứng kiến con gái bị bao vây, ông Hùng xuất hiện kịp thời và phản ứng dữ dội. Ông còn vung nắm đấm với Pan (Hoàng Minh Triết). Cùng lúc, bé My, con gái đang ốm nặng của ông, ói ra máu, đầy xót xa.

Trailer mở ra nhiều nghi vấn về vụ việc: Vinh kêu gọi cứu ông Hùng nhưng có dính líu đến lừa đảo? Con gái ông Hùng có thật sự bệnh nặng? Tại sao ông Hùng nhận tiền quyên góp nhưng không muốn trả và phản ứng đầy phẫn nộ? Vai trò của Tuấn (Võ Tấn Phát) - đồng nghiệp hãng taxi - trong việc theo dõi số tiền và có thể góp phần vào vụ việc?

Phim điện ảnh Anh Hùng được thực hiện bởi bộ đôi NSX Timothy Linh Bùi và đạo diễn Võ Thạch Thảo. Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim dự kiến ra mắt ngày 24/4/2026.