Sao Việt 8/3: Bích Phương được Tăng Duy Tân tặng hoa, Khả Như công khai bạn trai

HHTO - Tăng Duy Tân mang bó hoa hồng lên sân khấu tặng Bích Phương, Huỳnh Phương công khai khung hình chụp cùng bạn gái, Đăng Khôi bị vợ "ban hình phạt"... là một số hoạt động của dàn sao Việt trong ngày 8/3.

Dù chưa từng chính thức "là gì của nhau", khoảnh khắc Tăng Duy Tân bất ngờ tiến lên sân khấu một sự kiện âm nhạc - nơi có Bích Phương đang biểu diễn - khiến fan dậy sóng. Trước khi ngày 8/3 trôi qua, nam ca sĩ đã kịp gửi đến "người yêu tin đồn" một bó hoa đỏ thắm. Anh chàng còn rón rén bày tỏ cảm xúc: "Các cánh mày râu ơi, anh em chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc đến một nửa còn lại của thế giới nhé! Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương".

Bích Phương hẹn Tăng Duy Tân "về nhà có gì chúc sau" khiến fan phấn khích, chờ đợi ngày nhà gái chính thức cho nhà trai "danh phận". Nguồn clip: @107b

Tăng Duy Tân cho biết đã rất vất vả để lựa được một bó hoa rất thơm để gửi đến một nửa thế giới, đặc biệt là... "ấy". Đáp lại, Bích Phương ngại ngùng đùn đẩy trách nhiệm: "Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá".

Ảnh: Thầy Beo U40

Trong ngày 8/3, dân mạng cũng chú ý đến một cặp đôi khác là diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương. Dù chưa công khai tình cảm trước khán giả, nhưng cặp đôi đã có thời gian đồng hành bên nhau hơn 4 năm, thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện và gắn bó trong cuộc sống hằng ngày. Trong ngày 8/3, Khả Như hạnh phúc chia sẻ một bó hoa kèm lời chúc dễ thương được "nửa kia" tặng.

Trong khi đó, Huỳnh Phương "đu trend" "xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả", sử dụng hình ảnh chụp chung với Khả Như. Bên cạnh bàn về đoạn clip với giai điệu "giật giật", hiệu ứng đầy hoa đang viral mạng xã hội, netizen cũng thích thú khi Huỳnh Phương công khai người thương.

Nguồn clip: Huỳnh Phương

Trên trang cá nhân, "Anh tài" Đăng Khôi khoe hình ảnh tặng vợ quà 8/3 nhưng nhận về "bão haha": "Nhân ngày 8/3 mình đã dậy từ lúc 5h sáng make-up tone Âu Mỹ rực lửa đưa vợ đi chơi. Chắc vợ sẽ thích".

Nguồn clip: Nguyen Dang Khoi

Dù kỳ công chuẩn bị quà tặng, Đăng Khôi lại khiến vợ "khó chịu vô cùng", còn fan thì cười ngất với độ lầy lội của hai vợ chồng.

Diệu Nhi thích thú chia sẻ về cảm giác được Anh Tú Atus chuẩn bị quà bất ngờ: "Đi chích ngừa về bước vô nhà thấy quà mà tưởng do gặp ảo giác, mình nghĩ là các năm tiếp theo khó mà có lại cảm giác như ngày hôm nay. Trưa vợ có lỡ lớn tiếng với anh vợ thấy có lỗi nhiều ghê nhóc ơi!".