Tuyên Quang: Thiếu niên 13 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại địa phương

HHTO - Dù mới 13 tuổi, một nam thiếu niên tại Tuyên Quang đã cùng đồng phạm liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn. Vụ việc khiến dư luận không khỏi lo ngại về tình trạng tội phạm vị thành niên ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Liên tiếp mất trộm xe máy trong đêm, thủ phạm là hai thiếu niên

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công an xã Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) vừa làm rõ hai đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Hai nghi phạm được xác định là Hoàng Đức H. (sinh năm 2013) và Mai Anh T. (sinh năm 2012), cùng trú tại địa phương. Đáng chú ý, H. mới chỉ 13 tuổi nhưng đã tham gia trực tiếp vào nhiều vụ trộm tài sản.

Trước đó, trong ngày 26/4 và rạng sáng 27/4, công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy tại thôn 10 và thôn 22. Nhận thấy tính chất phức tạp, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nhanh chóng lần ra dấu vết, đối tượng khai nhận nhiều vụ trộm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và triệu tập hai đối tượng liên quan. Tại cơ quan chức năng, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Không chỉ thực hiện các vụ trộm trong ngày 26-27/4, nhóm này còn khai nhận trước đó đã trộm thêm một xe máy vào rạng sáng 24/4 tại khu vực trụ sở Vinaphone Vị Xuyên.

Các vụ việc đều được thực hiện với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, đặc biệt vào ban đêm.

Thu giữ 3 xe máy, cảnh báo tình trạng tội phạm trẻ hóa

Cơ quan công an đã thu giữ 3 xe máy là tang vật của các vụ trộm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Việc một thiếu niên mới 13 tuổi đã tham gia hàng loạt vụ trộm xe máy gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên.

Bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục để ngăn chặn sớm những hành vi lệch chuẩn, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.