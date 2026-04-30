Muốn đi Iceland miễn phí? Hãy chứng minh rằng bạn có thể chụp ảnh... cực xấu!

HHTO - Nếu bạn là "khắc tinh" của những bức ảnh sống ảo, cứ cầm máy lên là bạn bè "khóc thét" vì mất góc hay out nét, thì chúc mừng! Bạn chính là ứng viên tiềm năng mà hãng hàng không Icelandair đang săn đón. Một tấm vé hành trình đến vùng đất Iceland đang chờ đợi những "tay mơ" có tâm hồn nghệ thuật... đầy bất ổn.

Khi sự "vụng về" trở thành đặc quyền

Gần đây, trên trang mạng xã hội LinkedIn xuất hiện một bài viết tuyển dụng với tiêu đề không thể độc lạ hơn: “Really Bad Photographer” (tạm dịch: Nhiếp ảnh gia siêu tệ). Không chỉ lạ từ lời mở đầu, những yêu cầu cho vị trí công việc này cũng “chấm hỏi” không kém.

Bài viết với nội dung "độc lạ" gây xôn xao của Icelandair.

Thay vì tuyển dụng những phó nháy chuyên nghiệp với kiến thức sâu rộng về nhiếp ảnh, Icelandair lại đi tìm những người chụp ảnh không chuyên, mà còn phải có những sản phẩm ngay chính mình cũng… không dám nhìn. Không cần kiến thức về nhiếp ảnh, cũng không cần hứng thú để học chụp ảnh sao cho đẹp, chỉ cần bạn là người thích du lịch, thích xã giao và sẵn sàng chia sẻ những bức ảnh “có một không hai của mình”, bạn đã có thể ứng tuyển cho vị trí này.

Vị "nhiếp ảnh gia đặc biệt" này sẽ được tài trợ toàn bộ vé máy bay, chỗ ở và chi phí trải nghiệm cho chuyến hành trình kéo dài 10 ngày vào tháng 6/2026, kèm theo một khoản thù lao không nhỏ. Bạn sẽ được đưa đến những vùng đất đẹp đến "nghẹt thở", từ những thác nước hùng vĩ ở Iceland đến sự nhộn nhịp của các đô thị lớn.

Tưởng chừng là một ý tưởng “điên rồ”, thực chất đây là một chiến lược marketing đầy tự tin với thông điệp độc đáo: “Iceland đẹp đến mức ngay cả một người chụp ảnh tệ nhất cũng không thể làm nó bớt đẹp đi được.” Đến đây, nhiều người đã dành lời khen cho đội ngũ Marketing của Icelandair vì một chiến dịch khai thác “tâm lý ngược” cực hiệu quả. Hiện tại, bài viết đã nhận được gần 11.000 likes trên trang Facebook của hãng.

Điều kiện để trở thành một... nhiếp ảnh gia tệ

Với những trải nghiệm tuyệt vời mà vị trí này có thể đem lại, những ứng viên tiềm năng cũng cần đáp ứng những yêu cầu căn bản. Bạn phải trên 21 tuổi, có một sức khỏe bền bỉ cho những chuyến phiêu lưu và hoạt động ngoài trời, có một cuốn hộ chiếu còn hạn, được phép bay đến Iceland, Mỹ và Anh, cùng với đó, chưa từng có tiền án được ghi nhận trên lý lịch tư pháp. Ngoài việc nộp hồ sơ, những ứng viên phải quay một clip dài khoảng 1 phút, trình bày tại sao khuyết điểm của bạn lại có thể trở thành ưu điểm hoàn hảo cho vị trí này.

Cơ hội này không chỉ là một chuyến du lịch miễn phí, mà còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta nên tận hưởng chuyến đi thay vì chỉ mải mê làm nô lệ cho những tấm ảnh "sống ảo". Nếu bạn tự tin mình có phong cách chụp ảnh “không đụng hàng” và sẵn sàng khám phá thế giới vào mùa Hè năm tới, hãy nộp đơn ngay. Hạn chót cho việc ứng tuyển là 30/4/2026. Biết đâu, chính sự vụng về của bạn lại là chìa khóa mở ra cánh cửa đến với những cảnh quan đẹp đẽ trên thế giới!