Sau Jungkook, Lisa là nghệ sĩ K-Pop tiếp theo biểu diễn tại FIFA World Cup

Sáng 9/5 (giờ Việt Nam), mạng xã hội bùng nổ khi FIFA chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026. Theo thông tin được đăng tải, kỳ World Cup lần này do ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ lập nên một "tiền lệ chưa từng có" với ba lễ khai mạc riêng biệt tương ứng với từng nước chủ nhà.
Không chỉ được mong chờ bởi những trận cầu nảy lửa, World Cup 2026 còn hứa hẹn biến mùa Hè này thành "đại nhạc hội" toàn cầu với loạt sân khấu đậm màu sắc văn hóa từ các quốc gia khác nhau. Theo danh sách được công bố, nước chủ nhà Mỹ sẽ có sự góp mặt của Katy Perry, Lisa (BLACKPINK), Future và Sanjoy. Trong khi đó, đại diện biểu diễn cho Mexico là Maná, Alejandro Fernández, Belinda cùng Tyla và ở Canada, khán giả sẽ xem phần trình diễn của Michael Bublé, Alanis Morissette và Alessia Cara.
Việc Lisa góp mặt trong lễ khai mạc tại Mỹ không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc "khủng" trong sự nghiệp quốc tế của nữ idol mà còn giúp cô trở thành nghệ sĩ K-Pop tiếp theo biểu diễn tại FIFA World Cup sau giọng ca BTS - Jungkook.
Với việc liên tục xuất hiện tại các sân khấu tầm cỡ quốc tế thời gian gần đây như Victoria's Secret Fashion Show, Coachella hay lễ trao giải Oscar, Lisa dần khẳng định bản lĩnh sân khấu và sức hút của mình. Chính điều đó cũng khiến nhiều người hâm mộ tin rằng nữ idol sẽ tiếp tục mang đến một màn trình diễn đáng nhớ tại FIFA World Cup 2026.