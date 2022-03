4 tổng tài phim Hàn đẹp trai mà tự luyến: Không thể thiếu Ahn Hyo Seop và Park Seo Joon!

HHT - Với vai diễn trong “Hẹn Hò Chốn Công Sở” (A Business Proposal), Ahn Hyo Seop đã ghi tên mình vào danh sách những tổng tài đẹp trai mà tự luyến, nhưng hết sức dễ thương của màn ảnh Hàn Quốc.

Các nam chính phim truyền hình Hàn Quốc dưới đây đều đẹp trai, giàu có, tài năng và quyền lực, nên không khó hiểu vì sao họ lại tự tin về bản thân đến mức tự luyến, nhưng theo cách hài hước và dễ thương hết sức!

Ahn Hyo Seop

Trong Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal), CEO Kang Tae Moo là chàng trai trẻ tuổi, có ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc và luôn hoàn thành tốt công việc. Với lý lịch xịn sò như thế, khó trách anh chàng lại là người tự luyến và thậm chí có chút kiêu ngạo.

Dù không hẹn hò với ai nhưng Kang Tae Moo tin rằng bất kỳ cô gái nào gặp mình cũng sẽ phải lòng vì anh quá đẹp trai và quyến rũ. Kang Tae Moo sẵn sàng đối đầu và sa thải bất cứ ai nếu họ không làm đúng công việc của mình, bất kể họ là ai và có “chống lưng” lớn đến đâu. Kang Tae Moo biết rõ năng lực của bản thân và không để mình mắc sai lầm.

Điều khiến Kang Tae Moo trở nên đáng yêu là bên trong tính cách tự luyến và kiêu ngạo, anh còn có sự dịu dàng dễ khiến người khác phải tan chảy. Như khi bị nhân viên ném dép vào mặt chảy cả máu mũi, dù điên tiết đuổi theo thủ phạm mọi ngõ ngách, nhưng khi thấy thủ phạm mồ hôi nhễ nhại thì CEO lại thương tình bảo… mang dép vào đi.

Park Seo Joon

Phó chủ tịch Lee Young Joon do Park Seo Joon thủ vai trong Thư Ký Kim Sao Thế (What’s Wrong With Secretary Kim) là một ví dụ điển hình về một ngài sếp tự luyến. Không chỉ giàu có và quyền lực, anh chàng còn có cả ngoại hình và trí tuệ, điều này lý giải tại sao Lee Young Joon lại yêu bản thân đến vậy. Phó chủ tịch Lee Young Joon có nhiều câu thoại xứng đáng ghi vào huyền thoại tự luyến của màn ảnh nhỏ xứ Hàn, ví dụ như: “Không phải do Mặt Trời, đó là ánh hào quang tỏa ra từ tôi”.

Dù yêu bản thân như thế, nhưng khi Lee Young Joon xác nhận tình cảm dành cho nàng thư ký Kim thì phó chủ tịch lại rất dễ thương khi “nỗ lực” để “bình dân” hơn, thay đổi để mọi thứ không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh mình, để Kim Mi So biết rằng đối với phó chủ tịch thì cô rất quan trọng - không phải với tư cách của một thư ký.

Hyun Bin

Hyun Bin từng gây sốt với vai diễn CEO Kim Joo Won trong Khu Vườn Bí Mật (Secret Garden). Vừa có vẻ ngoài điển trai lại siêu giàu có, Kim Joo Won luôn nhấn mạnh điều đó với mọi người. Trong số các trang phục của Kim Joo Won, gây “ấn tượng” mạnh nhất chắc chắn là bộ đồ tập thể thao lấp lánh mà anh chàng luôn khoe rằng đó là đồ hiệu, là đồ thủ công được thợ người Ý may từng đường kim mũi chỉ.

Mặc dù yêu nữ chính Gil Ra Im gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Joo Won vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và tiếp cận người ta với những lý do ấu trĩ, khiến người xem không khỏi bật cười. Kim Joo Won yêu một cách bá đạo, thậm chí có phần ngang ngược, nhưng đồng thời cũng rất chân thành và lãng mạn.

Park Hyung Sik

CEO Ahn Min Hyuk của một công ty game nổi tiếng trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon) do Park Hyung Sik thủ vai là một chàng trai rất tài năng. Cuộc sống của anh được bao quanh bởi hàng hiệu xa xỉ, xe sang và nhà đẹp. Tất nhiên, Ahn Min Hyuk cũng nhận thức rõ về tài năng và sự giàu có của mình nên luôn tỏ ra… tự luyến.

Để bảo đảm an toàn cho mình, Ahn Min Hyuk thuê vệ sĩ và gặp ngay cô nàng Do Bong Soon kỳ lạ, dáng người nhỏ bé như kẹo nhưng có sức mạnh như Á thần Hercules, tay không có thể nhấc bổng xe hơi. Khi đã yêu, Ahn Min Hyuk vốn tự luyến lại vô cùng chiều chuộng bạn gái, xem bạn gái là Mặt Trời và mình là một hành tinh quay xung quanh. Dù Do Bong Soon có sức mạnh vượt trội, trong mắt Ahn Min Hyuk cô lúc nào cũng nhỏ bé và cần được chăm sóc, bảo vệ.