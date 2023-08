5 vai diễn xuất sắc nhất của Ahn Bo Hyun: Một vai diễn cô bạn gái Jisoo thích mê!

HHT - Tham gia diễn xuất từ năm 2014, sự nghiệp phim ảnh của Ahn Bo Hyun vừa đồ sộ vừa chất lượng. Bất kể là vai chính hay phụ, nam diễn viên đều thu hút khán giả bằng một sức hút riêng.

Là "chú ong chăm chỉ" của màn ảnh Hàn Quốc, kể từ khi bước vào nghiệp diễn đến nay, Ahn Bo Hyun đã bỏ túi hơn 20 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình cùng nhiều đề cử và giải thưởng danh giá. Dù là "đóa hoa nở muộn" trong giới diễn viên, Ahn Bo Hyun đang ngày càng khẳng định dấu ấn trong mắt công chúng thông qua những bộ phim ngày một chất lượng hơn.

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants of the Sun (2016)

Cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của Ahn Bo Hyun phải kể đến sự góp mặt của anh trong bộ phim tạo thành hiện tượng châu Á Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016.

Tuy chỉ đảm nhiệm một vai phụ là Sĩ quan cấp dưới của Song Joong Ki - quân nhân In Kwang Nam, với mật hiệu Piccolo, nhưng Ahn Bo Hyun đã kịp gây ấn tượng với người xem nhờ ngoại hình cao ráo, thể hình đáng mơ ước. Dù chưa thể bật lên hoàn toàn nhưng vai diễn này vẫn là một bước đệm quan trọng cho thành công của anh sau này.

Tầng Lớp Itaewon - Itaewon Class (2020)

Nhắc tới vai diễn để đời của Ahn Bo Hyun, chắc chắn dân tình đều nghĩ ngay tới anh chàng phản diện Jang Geun Won trong tác phẩm truyền hình Itaewon Class. Bộ phim không chỉ đem đến sự bùng nổ danh tiếng cho Ahn Bo Hyun mà còn cho những diễn viên trẻ khác như Kim Da Mi, Kwon Nara, Ryu Kyung Soo, Lee Joo Young...

Vào vai một kẻ cậy quyền thế, luôn xem thường những người có gia thế thấp, Ahn Bo Hyun đã thành công khiến khán giả ghét cay ghét đắng chàng thiếu gia ngạo mạn trong Itaewon Class. Nam diễn viên đã khắc họa đa dạng cảm xúc, nét tính cách của Jang Geun Won, vừa đáng thương vừa đáng trách.

Góp phần quan trọng trong thành công của Itaewon Class, Ahn Bo Hyun đã được đền đáp xứng đáng. Anh giành được loạt đề cử, giải thưởng về diễn xuất như giải Nam diễn viên mới triển vọng tại Brand of The Year 2020, hai giải Best Choice và Emotive tại Asia Artist Awards 2020... Cũng từ đây, sự nghiệp của Ahn Bo Hyun bước sang một trang mới với nhiều cơ hội hơn.

Tên Tôi - My Name (2021)

My Name là dự án Ahn Bo Hyun hợp tác với Han So Hee. Vai diễn Jeon Pil Do do Ahn Bo Hyun thủ vai gây ấn tượng với những cảnh hành động đẹp mắt nhờ lợi thế võ sĩ quyền Anh trước đây của nam diễn viên.

Trong phim, Ahn Bo Hyun không chỉ gây ấn tượng bởi sự lý trí với tư cách là một viên cảnh sát, mà còn khiến dân tình "lịm tim" vì sự quan tâm ấm áp, chân thành mà anh dành cho người yêu.

Các Tế Bào Của Yumi - Yumi's Cells (2021)

Sau "quá khứ của kẻ phản diện" Jang Geun Won và vai diễn hành động căng não Jeon Pil Do, Ahn Bo Hyun đã chọn thử sức với thể loại phim tình cảm nhẹ nhàng hơn là Các Tế Bào Của Yumi. Bộ phim mang tới nhiều nét độc đáo mới lạ khi kết hợp khéo léo giữa người thật là cô nàng công sở cô đơn Yumi cùng hoạt hình 3D là những tế bào cảm xúc.

Ahn Bo Hyun lại một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ về độ "biến hóa" khôn lường trong các vai diễn. Lần này, anh lột xác với hình tượng nhân vật có vẻ ngoài xuề xòa, trang phục giản dị bám sát hình tượng trong truyện tranh gốc.

Trong phỏng vấn với tạp chí Marie Claire vào tháng 9/2022, Jisoo từng tiết lộ cô đang cày 2 phần của bộ phim này vì từng mê mẩn webtoon gốc.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man - Military Prosecutor Doberman (2022)

Tiếp tục chứng minh sự lăn xả không ngại khó trong diễn xuất, Ahn Bo Hyun một lần nữa khiến công chúng phải ghi nhớ với vai Do Bae Man, một công tố viên quân sự. Tuy ban đầu Do Bae Man vào quân đội chỉ vì tiền và danh tiếng nhưng sau đó đã thay đổi kể từ khi gặp nữ chính Cha Woo In - một cô gái thông minh, mạnh mẽ.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man nhận được phản ứng tích cực từ khán giả nhờ vào cốt truyện kịch tính, tái hiện loạt bê bối có thật, cách xây dựng hình tượng nhân vật mới lạ và khả năng diễn xuất đột phá của dàn diễn viên. Ahn Bo Hyun gây ấn tượng nhờ thể hiện tốt những chuyển biến trong tâm lý và tính cách nhân vật, cũng như một lần nữa khiến người xem mãn nhãn với những cảnh xử lí tội phạm "siêu cháy" cùng với nữ chính Jo Bo Ah.