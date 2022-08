Album "22" của tân binh MONO: Những sắc thái hỗn độn trong tình yêu bộc lộ điểm yếu về sáng tác

HHT - Bắt đầu sự nghiệp với bệ phóng biết bao người mơ ước - em trai Sơn Tùng M-TP, tân binh MONO dường như đã được dọn đường sẵn cho thành công. Tuy vậy, hào quang quá lớn của anh trai đã che mất chân dung nghệ sĩ thật sự của MONO, mãi cho tới khi album "22" ra mắt.

Sau màn chào sân ấn tượng của MV Quên Anh Đi, album 22 tiếp tục là một nỗ lực giới thiệu MONO (Nguyễn Việt Hoàng) với tư cách một nghệ sĩ độc lập, khác biệt với màu sắc âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

8 ca khúc được chia thành 3 chặng, đại diện cho 3 giai đoạn biến chuyển cảm xúc trong tình yêu: Đắm chìm trong tình yêu, tình yêu sau nỗi đau và tình yêu là mãi mãi. Chàng trai trong album sau khi trải qua mọi chuyện chỉ mong tình yêu của mình sẽ kéo dài mãi mãi, cũng là ý nghĩa của con số chủ đề.

Xuôi theo dòng chảy của thế giới, dự án album 22 khoác lên mình những hình thái thời thượng nhất của nền công nghiệp giải trí. Ở đó, cậu tân binh MONO diện những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ, làm việc với ê-kíp toàn những tên tuổi đình đám và cho ra mắt MV debut tiền tỉ.

Tương xứng với phần hình ảnh, chất nhạc chủ đạo Hip-Hop, R&B, thỉnh thoảng pha thêm chút Rock, City Pop rất gần với thứ âm nhạc đang thịnh hành tại các nước Âu Mỹ. Nhiều khoảnh khắc trong 22 gợi nhắc đến album Hollywood's Bleeding (Post Malone) hay EP My Dear Melancholy (The Weeknd).

Đường dây âm nhạc của album chạy từ những ca khúc Pop Ballad, Chill Pop buồn man mác, "lười biếng" (laid-back) cho đến những bản nhạc có tiết tấu nhanh và dồn dập hơn ở nửa sau album. Phần giọng hát của MONO được xử lý khá khô, có chút khàn nhẹ của chàng trai trẻ bẽn lẽn trước tình yêu đầu đời.

Sau khi rời khỏi công ty cũ, nhà sản xuất onnion. cho thấy sự trở lại với phong cách âm nhạc thời Undergound. Tư duy phối bài, lựa chọn âm thanh và lối đóng tune trong album 22 như một phiên bản nâng cấp của các ca khúc 3 PHÚT và NẾU trong lần anh kết hợp với ca sĩ marzuz.

Waiting For You, Anh Không Thể và Quên Anh Đi là 3 điểm sáng trong toàn bộ album. Producer onnion. "chơi đùa" với tai nghe khán giả bằng những lần đảo phách, thay đổi tempo đột ngột, chuyển qua lại mượt mà giữa các bố cục mà không hề mang lại cảm giác khó chịu. Trong đó, bản City Pop bắt tai Waiting For You đang được khán giả phản hồi khá tích cực, đứng thứ 18 trên Top Trending YouTube mảng Âm nhạc.

Thế nhưng trái với vỏ bọc thời thượng, album debut bộc lộ rõ sự non tay trong nghề nghiệp của nhân vật chính: Ca sĩ MONO.

Vấn đề đầu tiên và lớn nhất của dự án 22 đến từ khả năng sáng tác và viết lời còn hạn chế của MONO. Lối diễn đạt trực tiếp vào thẳng vấn đề, nhiều khi khuôn sáo khiến cảm xúc trong các ca khúc chưa tới, có phần gượng ép. Trong khi phần điệp khúc của Kill Me được lặp đi lặp lại một cách đơn điệu thì ca khúc chủ đề Quên Anh Đi lại ôm đồm quá nhiều lời hát trong một bản nhạc.

Dù các chặng cảm xúc trong album đã được phân chia nhưng sự thay đổi sắc thái giữa các ca khúc chưa rõ nét, có phần lộn xộn, thiếu chặt chẽ. Quyết định phối lại những đoạn thoại trong bộ phim kinh điển Sóng ở đáy sông và phim hài của Châu Tình Trì trở thành 3 đoạn Intro nối giữa các chặng trong album vô tình phản tác dụng, khiến người nghe bị đứt gãy về mặt cảm xúc. Từ đầu tới cuối, chàng trai trong album hay chân dung nội tâm của MONO chỉ hát mãi những khúc ca cổ vũ tình yêu vị kỷ và những nỗi buồn, sự giằng xé trên bề mặt.

Vấn đề cần được khắc phục thứ hai là giọng hát và tư duy xử lý ca khúc của MONO. Sở hữu chất giọng nam cao sáng, trẻ trung, phù hợp với dòng nhạc Hip-Hop/R&B, nam ca sĩ đang thiếu khả năng đẩy ca khúc lên cao trào, tạo sức nặng cho những đoạn nhấn nhá. Lối xử lý còn bản năng, phát âm một số từ còn "ngọng" và nuốt chữ. Trong bản kết hợp Do You, phần hát của MONO cũng vì thế bỗng trở thành "nhân vật phụ" trước đoạn Rap chắc chắn của rapper Rein.

Nhìn nhận một cách công tâm, một tân binh tuổi 22 debut bằng một full album trong thời buổi bão hoà album tại V-Pop là quyết định quá dũng cảm. Tuy vẫn còn nhiều điểm khiếm khuyết, không thể phủ nhận tư duy, phong cách âm nhạc văn minh, hiện đại và mới lạ của MONO so với mặt bằng chung thị trường giải trí trong nước. Chí ít, thành công lớn nhất của album 22 đã đạt được là bước đầu định danh MONO trên bản đồ âm nhạc Việt.