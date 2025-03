Alter Ego - Lisa: "Bản nháp" của bản sắc, mảnh ghép đầu tiên để tìm kiếm chính mình

HHT - Xét tổng thể, "Alter Ego" của Lisa thiếu tính thống nhất, mà chỉ đơn thuần là sự tập hợp nhiều thể loại nhạc rời rạc. Nhưng đây cũng là một bước đi đầy tham vọng của thành viên BLACKPINK trong việc tìm ra bản ngã thực sự với tư cách là một nghệ sĩ solo.

"Alter Ego" có thể hiểu là thay đổi bản ngã. Lisa (BLACKPINK) tiến hành quảng bá album cùng với 5 bản ngã khác nhau là: Roxi, Vixi, Sunni, Speedi và Kiki. Trong đó, mỗi bản ngã đại diện cho một khía cạnh khác nhau trong phong cách của cô.

12 ca khúc cho thấy sự tập hợp các bản sắc một cách đa dạng. Có thể nhìn thấy khao khát trải nghiệm của Lisa thông qua các thể loại âm nhạc gói gọn trong album: Hip-Hop (Rapunzel), ElectroPop (Lifestyle, Badgrrrl, FUTW), SynthPop (Chill), Disco (Moonlit Floor, Born Again) và kể cả R&B (Elastigirl)... Mỗi bài hát sẽ được 5 bản ngã thay phiên trình bày, từ đó cho thấy cá tính và khả năng nghệ thuật của cô.

Vixi mạnh mẽ và điên loạn, nhân vật đã được Lisa giới thiệu như là nhân vật chính của Alter Ego đã xuất hiện trong MV FUTW. Đi cùng các tầng phối khí dày, nặng là nhịp flow mạnh mẽ và thần thái ngông cuồng, Vixi bùng nổ năng lượng, hóa thân thành kẻ phản diện với khao khát hủy diệt thế giới.

Mặt khác, ta có thể nhìn nhận FUTW như một lời đáp trả thẳng thắn của Lisa với những anti-fan không rời mắt khỏi cô từ những bước chân đầu tiên. Đối diện trước những lời chê bai phong cách mới, Vixi khẳng khái đáp trả: "Họ nhớ Lisa của ngày xưa à? Vậy thì cứ đi mà nghe lại đống nhạc cũ đi nhé!".

Bản ngã Kiki là một ngôi sao nhạc Pop mang đậm phong cách Y2K, vui vẻ, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Sự xuất hiện của Kiki ghi dấu thông qua 2 ca khúc với âm hưởng sôi động là New Woman và Rapunzel.

Nếu New Woman là tuyên ngôn của người phụ nữ kiêu hãnh trong thời đại mới thì Rapunzel cũng mang đến hình ảnh về một Lisa giàu có và ngạo nghễ: "Trong túi tôi có thứ mà bạn sẽ không bao giờ làm ra được, nhưng tôi hào phóng mà, tôi cho bạn nếm thử một chút cũng được".

Speedi - "nhân cách" thể hiện sự phá cách, sự chuyển mình táo bạo trong con đường nghệ thuật của Lisa. Chính vì vậy, ca khúc Lifestyle mang đến một màu sắc khác với những gì nàng main dancer BLACKPINK từng theo đuổi.

Lisa khiến người nghe bất ngờ với fast flow chắc nịch và tròn chữ, mang lại cảm giác gai góc đậm chất Hip-Hop. Speedi cùng Lifestyle đã làm tròn nhiệm vụ của mình, bộc lộ tham vọng và động lực mạnh mẽ của Lisa trên con đường nghệ thuật mới.

Roxi là một ngôi sao nhạc Rock, là tâm điểm của mọi ánh nhìn và là một nghệ sĩ dành trọn đam mê cho âm nhạc. Bài hát chủ đề của Roxi chính là ca khúc "càn quét" mọi bảng xếp hạng năm ngoái - Rockstar.

Cuối cùng Moonlit Floor mang đến một bản ngã nhẹ nhàng, sâu lắng của nữ idol mà khán giả hiếm khi được thấy - Sunni. Lấy sample từ phần điệp khúc của bản hit Kiss Me cùng cụm từ "chàng trai người Pháp", Moonlit Floor là một khúc ca tình yêu da diết và dịu dàng, được khán giả suy đoán là Lisa dành cho bạn trai tin đồn - Frédéric.

Bên cạnh các bài hát gắn liền với từng bản ngã, Alter Ego cũng dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: Chill lại mang nét u sầu hay When I'm With You với nhịp gõ bắt tai. Ngoài ra, âm hưởng sôi động của Lisa với tư cách thành viên BLACKPINK vẫn hiện hữu trong những ca khúc quyến rũ, táo bạo như BADGRRR hay Elastigirl.

Nhìn chung, album vẫn cho thấy những điểm mạnh của Lisa như chất rap cuốn hút, các đoạn hook mạnh mẽ và khả năng tương thích với nhiều loại nhạc. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm trừ cho album đầu tay của cô. Các chuyên trang như NME, Rolling Stone và The Times đồng quan điểm, mỗi ca khúc của Alter Ego cho thấy cá tính riêng biệt nhưng tổng thể album lại rời rạc, thiếu liền mạch. Trong khi đó, lời bài hát chỉ tập trung phô trương sự hào nhoáng, đặc tả hình ảnh của một nghệ sĩ, thay vì người phụ nữ đằng sau người nghệ sĩ đó.

Alter Ego có thể không trả lời đầy đủ câu hỏi Lisa là ai với tư cách là một nghệ sĩ solo, nhưng đây sẽ là bước đi đầu tiên, đặt nền móng để cô tìm ra câu trả lời.