Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Công dân số

Google News

App "Google dịch chốn công sở" biến câu nói thường ngày thành chuyên nghiệp

Dương Kiều

HHTO - Kagi - ứng dụng biến ngôn ngữ thường ngày thành văn phong chuyên nghiệp, phong cách LinkedIn gây chú ý trên mạng xã hội.

Nếu Google Dịch giúp cho dân học ngoại ngữ "giải ngố" những từ vựng khó nhằn, xa lạ một cách nhanh nhất, thì một phiên bản "Google dịch chốn công sở" đang khiến giới trẻ gia nhập thị trường lao động xôn xao. Công cụ này có tên là Kagi, gây sốt vì khả năng biến câu nói bình thường thành văn phong đậm chất chuyên nghiệp như LinkedIn.

screenshot-2025-08-19-at-15-00-45.jpg
Từ một công cụ tìm kiếm AI, Kagi gây sốt với chế độ "dịch ngôn ngữ LinkedIn" thú vị.

Cụ thể, ứng dụng Kagi vừa được các nhà phát triển thêm vào một chế độ không phải để dịch ngôn ngữ hay từ vựng, mà là giọng điệu. Tính năng mới này cho phép chuyển đổi cách nói một số câu thường ngày sang văn phong chốn văn phòng. Người dùng nhập một câu ngắn, hệ thống sẽ viết lại theo hướng dài hơn, trang trọng hơn và mang tính "nghiệp vụ" hơn.

Ví dụ, một câu như "This is my report" (Đây là báo cáo của tôi) có thể được mở rộng thành một đoạn dài, đại loại như "Tôi xin đính kèm bản phân tích chuyên sâu và cập nhật tình hình chiến lược toàn diện để quý vị xem xét...". Ngay cả những nội dung rất đời thường cũng có thể được diễn đạt lại theo hướng mang tính phản tư hoặc phát triển bản thân. Người dùng có thể dịch từ bất kỳ ngôn ngữ nào có sẵn trong ứng dụng, nhưng "ngôn ngữ" đích phải chọn Corporate Jargon để sử dụng chế độ trên.

capture.jpg
Tính năng dịch bất kỳ câu nói nào sang văn phong "chốn văn phòng" được cư dân mạng thử nghiệm.

Điểm khiến tính năng này được chú ý nằm ở việc nó tái hiện khá chính xác một kiểu văn phong phổ biến, vốn thường xuất hiện trong các bài đăng mang tính chia sẻ của dân công sở trên LinkedIn. Về bản chất, đây không phải công cụ "châm biếm" mà là một thử nghiệm về cách AI có thể mô phỏng phong cách ngôn ngữ theo ngữ cảnh nền tảng.

Tuy nhiên, chính sự quen thuộc với kết quả đầu ra lại khiến nhiều người thấy thú vị và cũng phần nào nhận ra cách ngôn ngữ được "định dạng" trong môi trường mạng xã hội chuyên nghiệp.

653712617-1334306208732072-2478343845417774744-n.jpg
Từ "Đang thất nghiệp và né tránh cơ hội" thành "Đang tạm nghỉ có chiến lược để tập trung phát triển bản thân và định hướng lại sự nghiệp một cách có chủ đích".
654813976-1334295702066456-5156826884838270405-n.jpg
Từ "Tôi ghét công ty của mình" trở thành một đoạn văn dài, thể hiện cách nói khéo léo.
650218393-1347234927445555-3931629143852405288-n.jpg
#Kagi #LinkedIn #Google dịch

