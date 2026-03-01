Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Tuổi trẻ Khánh Hòa ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba Biên giới năm 2026

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba Biên giới năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần sức trẻ tình nguyện của tuổi trẻ hướng về biển đảo, biên giới quê hương.

Mới đây, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba Biên giới năm 2026. Tại chương trình, Thường trực Tỉnh đoàn đã trao cờ quyết thắng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

le-ra-quan-4391.jpg
Lá cờ quyết thắng thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các phần việc ﻿trong Tháng Thanh niên 2026.

Trong khuôn khổ chương trình đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: Trao tặng 100 túi thuốc an sinh và 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển; trao tặng 10 suất quà cho chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

le-4.jpg
le-9950.jpg
Trao tặng nhiều suất quà đến chiến sĩ biên phòng và học sinh vượt khó học giỏi tại địa bàn.

Đồng thời, nhiều công trình, phần việc Thanh niên tiêu biểu sẽ được triển khai trong Tháng Thanh niên 2026 như: “QR dẫn lối - Hành chính công đảo xa”; “Cột mốc Trường Sa”; “Xe sách lưu động”; ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên; tuyên truyền chống rác thải nhựa và phát túi giấy thân thiện môi trường tại khu vực ven biển.

le-3-6596.jpg
Nhiều công trình ý nghĩa được triển khai trong Tháng Thanh niên 2026 tại Khánh Hòa.

Lễ ra quân thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Khánh Hòa trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

image-1.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#Cửa khẩu cảng Nha Trang #Tỉnh đoàn Khánh Hòa #Lễ ra quân Tháng Thanh niên #Tháng Ba Biên giới #tình nguyện

