Phải chăng chuyện hẹn hò thời nay đã biến thành một môn thể thao đồng đội?

HHTO - Không ít người nhận xét rằng giới trẻ bây giờ yêu đương giống như hoạt động nhóm và trong đó, hẹn hò chính là một bộ môn thể thao phối hợp của toàn bộ nhóm bạn.

Nếu bạn vẫn đang vật lộn với dating app, ghosting hay những buổi hẹn đầu gượng gạo như phỏng vấn xin việc, thì có lẽ giải pháp này sẽ dành cho bạn: Friendfluence - tức là để hội bạn thân cùng phối hợp và được quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của mình.

Hơn cả câu hỏi “Ê, mấy bà coi thử anh này ổn không?”. Theo khảo sát của Tinder, gần một nửa người hẹn hò hiện nay thừa nhận bạn bè ảnh hưởng cực lớn tới chuyện yêu đương của họ, từ việc thích ai, quen ai cho tới việc nên từ bỏ hay yêu tiếp.

Nghe hơi buồn cười nhưng thật ra chuyện này cũng khá dễ hiểu. Gen Z bây giờ gần như không còn xem tình yêu là chuyện của riêng hai người nữa. Mọi thứ đều được “hội đồng thẩm định” qua nhóm chat. Crush mới là ai, sẽ gửi hình cho bạn thân xem trước. Có dấu hiệu "cờ đỏ" là hội chị em phát hiện trước cả mình.

"Đi date" (hẹn hò) về là video call kể nhau nghe liền, thậm chí nhiều TikToker còn không ngần ngại kể nguyên timeline trên kênh của mình để thu hút sự quan tâm của followers. Có vẻ như hẹn hò thời nay đã biến thành một môn thể thao đồng đội?

Khi người trẻ biến chuyện tình cảm riêng tư thành nơi mà bạn bè có thể bàn tán và can thiệp, thật ra là vì họ muốn tìm kiếm cảm giác được đồng hành và bảo vệ. Gen Z không thích chia ngăn cuộc sống. Bạn bè, tình yêu, công việc, mạng xã hội - mọi thứ đều đan vào nhau. Nên việc đem người yêu đi gặp hội bạn từ sớm, hay rủ bạn đi double date (hẹn đôi) chung, thật ra là cách để cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Vì thật lòng mà nói, thứ khiến Gen Z mệt nhất trong dating hiện đại chính là cảm giác rằng các buổi hẹn đều quá nghiêm trọng.

Thay vì ngồi đối diện một người lạ trong quán cà phê rồi cố nghĩ chủ đề nói chuyện, giờ có hội bạn đi cùng nên mọi thứ tự nhiên hơn nhiều. Nếu cuộc trò chuyện bị gượng thì vẫn còn đồng đội cứu nguy. Nếu đối phương "khó coi" quá thì ít nhất còn có người để đá chân dưới gầm bàn ra tín hiệu "ét ô ét". Vậy nên “friendfluence” xuất hiện như một cách kéo chuyện yêu đương trở lại đúng nghĩa vui vẻ hơn. Bớt căng thẳng, bớt phải “diễn”, bớt cảm giác như đang đi casting cho vai người yêu hoàn hảo.

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