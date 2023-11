Bao giờ gió mùa Đông Bắc về giúp miền Bắc nước ta hạ nhiệt, liệu có kèm theo mưa?

HHT - Miền Bắc nước ta, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, đang trải qua những ngày nắng chói chang và nóng nực, nhiều lúc người dân tưởng như đang ở giữa mùa Hè. Vậy cụ thể là bao giờ có gió mùa Đông Bắc và trời chuyển lạnh? Đợt gió mùa Đông Bắc này có kèm theo mưa không?

Trong nửa sau của tuần này, đặc biệt là hai ngày cuối tuần, trời nắng nóng gay gắt ở các tỉnh thành miền Bắc nước ta, vào buổi trưa và đầu giờ chiều thì gần giống y như mùa Hè.

Không chỉ vậy, sự thay đổi độ ẩm nhiều giữa ban ngày và buổi tối/ đêm cũng khiến những người có đường hô hấp nhạy cảm bị khó chịu. Các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định… đang có gió Đông - Đông Nam, nhưng ban ngày do nắng nóng nên độ ẩm giảm (còn khoảng 60 - 70%), còn đến tối và đêm thì độ ẩm tăng cao trở lại, tới 93 - 95%, người lớn cũng thấy mệt còn trẻ em rất dễ bị ho. Chủ Nhật (5/11) sẽ là ngày có nhiệt độ đạt đỉnh điểm trong đợt nóng này.

Tuy nhiên, đến sáng thứ Hai tới (6/11), gió mùa Đông Bắc về sẽ khiến tình trạng thời tiết này thay đổi. Sáng sớm thứ Hai, gió mùa Đông Bắc bắt đầu đi xuống các tỉnh thành miền Bắc nước ta. Ở thủ đô Hà Nội, trời sẽ chuyển gió vào khoảng giữa buổi sáng 6/11. Đây là đợt gió mùa nhẹ, sức gió lúc cao nhất cũng chỉ ở mức 10 hoặc hơn 10 km/h, nhưng dù sao cũng giúp làm giảm nhiệt độ, khiến miền Bắc mát mẻ hơn.

Cụ thể, khi gió mùa về, nhiệt độ ở Hà Nội vào buổi trưa 6/11 sẽ ở mức 33oC và buổi tối sẽ khoảng 26oC (nhiệt độ được cảm thấy), những tỉnh thành khác ở Đông Bắc Bộ cũng tương tự hoặc chênh 1 - 2oC. Độ ẩm cũng sẽ ổn định hơn, từ 70 - 80% trong cả ngày lẫn đêm chứ không bị chênh lệch nhiều như cuối tuần này nữa.

Gió mùa Đông Bắc sẽ gây mưa ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nước ta vào sáng và trưa thứ Hai, 6/11. Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa nhỏ, lượng mưa 1 mm/h hoặc thấp hơn. Một số tỉnh thành phố lân cận như Hòa Bình, Bắc Ninh… có thể có mưa to hơn một chút nhưng cũng không thực sự nhiều (1 - 2 mm/h).