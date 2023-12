Bão Jelawat đổ bộ Philippines, dự báo khi nào vào Biển Đông và cường độ ra sao?

HHT - Bão Jelawat sau khi đi vào Philippines đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên các trung tâm khí tượng lớn đang có những dự báo khá khác nhau về cơn bão phức tạp này. Trong đó vẫn có khả năng bão Jelawat vào Biển Đông, dự báo vào thời điểm nào và có cường độ ra sao?

Sự phức tạp của cơn bão Jelawat (ở Philippines gọi là bão Kabayan, Nhật Bản gọi là bão số 17) đang khiến các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đưa ra những dự báo khá khác nhau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia của nước ta, bão Jelawat đã đổ bộ phía Đông miền Nam Philippines vào sáng sớm nay rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại thành phố Cebu (Philippines), nhiều chuyến bay và chuyến tàu đi trên biển đã bị hủy vào hôm nay do thời tiết xấu, theo trang Cebu Daily News. Cùng thời gian, thành phố Cagayan de Oro sẵn sàng sơ tán diện rộng do nguy cơ mưa to và ngập lụt vì bão Jelawat.

Thành phố này cùng một số thành phố khác như Davao và Panabo cũng tạm đóng cửa tất cả các trường học cả công và tư và cả các cơ quan Chính phủ để tránh bão, theo trang Mindanews của Philippines. Các đội phản ứng trong thảm họa cũng đã sẵn sàng để cứu hộ nếu có ngập lụt và sạt lở đất.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) vào lúc 7h sáng nay, bão Jelawat có sức gió duy trì tối đa là 65 km/h ở gần tâm bão, gió giật 80 km/h, di chuyển về phía Tây với tốc độ 20 km/h trong khi giữ nguyên cường độ.

Sau lần đổ bộ này của bão Jelawat, những dự báo về nó trở nên khá khác nhau. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho rằng nó thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây - Tây Nam rồi suy yếu dần, đến sáng 20/12 sẽ đi vào Biển Đông với gió cấp 6 (39 - 49 km/h).

Nhưng Trung tâm Cảnh bão Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ lại cho rằng bão Jelawat sẽ tan dần ngay từ ngày mai do ở trong môi trường không thuận lợi.

Trong khi đó, PAGASA lại có dự báo xa hơn và khá khác biệt, khi cho rằng sau khi vào Biển Đông, Jelawat sẽ lại "phục hồi" thành bão trong khi tiến về phía miền Nam nước ta, rồi chuyển hướng đi xuống phía Tây Nam vào ngày 22/12 nhưng cường độ/ sức gió là chưa thể dự báo.

Dự báo của PAGASA lúc 11h hôm nay (giờ địa phương, là 10h sáng 18/12, theo giờ Việt Nam). Ảnh: PAGASA.

Dù sao, các cơ quan khí tượng vẫn đề nghị người dân theo dõi các bản tin bão thường xuyên do bão liên tục thay đổi cả về cường độ lẫn đường đi.